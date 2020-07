Trump reconoce que “a menudo” se arrepiente de los mensajes que comparte en Twitter

Hace 4 horas

"En los viejos tiempo, escribirías una carta (...) La pones en tu mesa y después vuelves y dices 'Me alegro de no haberla enviado'. Pero no hacemos eso con Twitter (...) Lo publicamos instantáneamente, nos sentimos muy bien y luego comienzas a recibir llamadas telefónicas", dijo el mandatario en una entrevista.