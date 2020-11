Trump vs. Biden: ¿Fallaron las encuestas?

Un déjà vu de inconsistencias es lo que viven las encuestadoras ante las dudas que dejaron sus proyecciones, lo que ha profundizado la incertidumbre respecto de los resultados de las elecciones en Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. ¿Volvieron a equivocarse los sondeos como ocurrió en 2016?

En los comicios de hace cuatro años, que enfrentaron a Trump con Hillary Clinton, la candidata demócrata fue apuntada por las encuestadoras como la favorita para imponerse en cinco estados clave (Carolina del Norte, Florida, Pennsylvania, Wisconsin y Michigan) que sellarían su victoria. Sin embargo, Clinton perdió en esos cinco estados.

El error de los sondeos al desestimar a Trump fue calificado, según The New York Times, como la mayor falla en una elección presidencial en décadas, ya que tuvo 3,9 puntos de diferencia absoluta promedio entre los sondeos y el voto final, lo que superó el récord de 3,4 puntos en los comicios de 1988 y 1992.

Un hombre lleva la bandera estadounidense mientras coloca velas sobre las palabras "Count Every Vote" marcadas con tiza en el pavimento durante una manifestación en el Ayuntamiento de Dallas para exigir que se cuenten todos los votos a medida que se acerca el resultado de la carrera presidencial el miércoles. (Smiley N. Pool/The Dallas Morning News via AP)

Sin embargo, las encuestadoras sí acertaron en la ventaja de cerca de 4 puntos en promedio a nivel nacional de Hillary sobre Trump, pero erraron en la “desconexión” que tuvieron con las proyecciones a nivel estatal, lo que se estaría repitiendo en esta edición 2020.

Por ejemplo, un día antes de los comicios, el promedio de los sondeos a nivel nacional era de al menos siete puntos de diferencia entre Joe Biden y Donald Trump (51% y 44%), pero hasta anoche la distancia era de tan solo dos puntos (50% versus un 48%). Así, solo acertaron al ganador a nivel nacional, pero no al margen entre ambos.

El domingo The New York Times le otorgó una ventaja en Florida (+3), Pennsylvania (+6), Arizona (+6) y Wisconsin (+11). No obstante, nada de esto se cumplió, ya que fue finalmente Trump quien ganó en Florida con un 51,2%, mientras que en Arizona y Wisconsin el vencedor fue Biden, pero por un margen muchísimo menor.

Uno de las encuestas “más inexactas” fue la de la cadena ABC y el diario The Washington Post, que otorgaron a la carta demócrata una ventaja de 17 puntos en Wisconsin. Los resultados, con el 98% escrutado en este estado, daban a Biden un 49,4% y al Presidente un 48,8%.

Según Real Clear Politics, en los estados clave Biden saldría victorioso al estar mejor ubicado que Trump (+2,3). En Texas, estado republicano, la proyección era que el mandatario obtendría una ventaja de 1,3 puntos, pero finalmente fue mayor, ya que con el conteo finalizado Trump logró un 52,2% frente al 46,3% de Biden.

Las papeletas de voto ausente se procesan en la junta central de escrutinio el miércoles 4 de noviembre de 2020 en Detroit. (Foto AP / Carlos Osorio)

Y en Nevada, que podría definir la elección, los sondeos daban al demócrata un 48,7% -2,4 puntos más que Trump-, pero con el avance del escrutinio la distancia estaba cada vez más estrecha entre los contrincantes: con el 86% Biden conseguía un 49,3% y Trump un 48,7%.

En los últimos años, las encuestadoras han tratado de descifrar el voto estadounidense, analizando su género, etnia, educación y religión. Así, Biden es el preferido entre las mujeres y los afroamericanos, y Trump gana entre los hombres blancos y más religiosos.

Según el diario The Washington Post, el “votante tímido” de Trump -personas que se avergüenzan de admitir su apoyo al gobernante republicano- es el factor que no permite saber el verdadero apoyo en las urnas.

De acuerdo al Pew Research Center, las tasas de respuestas a sondeos han caído del 36% hace dos décadas al 6%.

Aún sin finalizar el conteo total, que se podría extender hasta los próximos días, las encuestadoras han vuelto a ser catalogadas de “impredecibles”. La anunciada “ola azul” que apostaba por cambiar el mapa electoral y girar la preferencia en estados tradicionalmente republicanos no cumplió con todas las expectativas impulsadas en la campaña.