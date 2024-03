Uno de los detenidos por el atentado de Moscú confiesa que les prometieron dinero a cambio del ataque

Uno de los detenidos presuntamente implicado en el ataque del viernes a la sala de conciertos Crocus City Hall de Moscú confesó que les prometieron 500.000 rublos (cerca 5 millones de pesos chilenos). En el ataque murieron 133 personas.

“Medio millón de rublos”, afirmó uno de los detenidos en una grabación del interrogatorio publicada por el Canal Uno de la televisión rusa. “¿Quién te lo dio?”, preguntó uno de los interrogadores. “No lo he recibido aún. He recibido la mitad”, explicó. El dinero le llegó por una transferencia a una tarjeta bancaria.

Las detenciones fueron resultado de una operación conjunta entre el FSB y combatientes del regimiento checheno Ajmat, según anunció poco después el líder de Chechenia, Ramzan Kadirov, quien apuntó que la intervención comenzó en torno a las 03:00 de la madrugada.

El vehículo que conducían era un Renault Logan de color blanco, presumiblemente el mismo en el que llegaron al Crocus City Hall en torno a las 20:00 horas del viernes, hora de la capital rusa.

Después escaparon en el mismo vehículo, en el que consiguieron llegar por la autopista de Kiev hasta la altura de Jatsun, a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Las autoridades continúan investigando, pero del interrogatorio se desprende que toda la operación comenzó hace apenas un mes con la propuesta económica a quienes luego ejecutaron el ataque.