Veto de Rusia y China: Consejo de Seguridad de la ONU rechaza resolución de EE.UU. para tregua en Gaza

El viernes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no logró aprobar una resolución que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza como parte de un acuerdo de rehenes después de que Rusia y China vetaran la medida propuesta por Estados Unidos.

La resolución, en la que Guyana también se abstuvo de votar, pedía un alto el fuego inmediato y sostenido que duraría aproximadamente seis semanas y que protegería a los civiles y permitiría la entrega de asistencia humanitaria.

Marcó un mayor endurecimiento de la postura de Washington hacia Israel. Al comienzo de la guerra que duró cinco meses, Estados Unidos se mostró reacio a la palabra alto el fuego y vetó medidas que incluían llamados a un alto el fuego inmediato.

El Consejo de Seguridad de la ONU vota sobre una resolución patrocinada por Estados Unidos que pide un alto el fuego en Gaza, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de marzo de 2024. Foto: Reuters

“La gran mayoría de este consejo votó a favor de esta resolución, pero desafortunadamente Rusia y China decidieron ejercer su veto”, dijo al Consejo de Seguridad la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield.

Antes de la votación, dijo que sería un “error histórico” que el consejo no adoptara la resolución.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, también habló antes de la votación y pidió a los miembros que no votaran a favor de la resolución.

Dijo que la resolución estaba “extremadamente politizada” y contenía una luz verde efectiva para que Israel montara una operación militar en Rafah, una ciudad en el extremo sur de la Franja de Gaza donde más de la mitad de sus 2,3 millones de residentes se han refugiado en tiendas de campaña improvisadas. para escapar del ataque israelí más al norte.

“Esto liberaría las manos de Israel y daría como resultado que toda Gaza y toda su población tuvieran que afrontar la destrucción, la devastación o la expulsión”, dijo Nebenzia en la reunión.

Señaló que varios miembros no permanentes del Consejo de Seguridad habían redactado una resolución alternativa, que llamó un documento equilibrado, y dijo que no había razón para que los miembros no la apoyaran.

La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Greenfield-Thomas, se dirige a una reunión del Consejo de Seguridad, el 22 de marzo de 2024. Foto: Reuters

El embajador de China ante la ONU dijo que Beijing también apoyaba la resolución alternativa.

Pero Thomas-Greenfield aseguró que esa medida se quedó corta.

“En su forma actual, ese texto no apoya una diplomacia sensible en la región. Peor aún... podría darle a Hamas una excusa para abandonar el acuerdo que está sobre la mesa”, afirmó.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo el jueves que creía que las conversaciones en Qatar, que se centran en una tregua de seis semanas y la liberación de 40 rehenes israelíes y cientos de palestinos encarcelados, aún podrían forjar un acuerdo.

La resolución estadounidense había respaldado conversaciones mediadas por Estados Unidos, Egipto y Qatar sobre un alto el fuego.

Alto el fuego para el mes del Ramadán

Un diplomático dijo que una resolución redactada por los 10 miembros electos del Consejo de Seguridad bajo la coordinación de Mozambique podría presentarse para votación tan pronto como el viernes por la tarde.

El proyecto de resolución, obtenido por Reuters, exige un alto el fuego inmediato durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, la liberación de todos los rehenes y enfatiza la necesidad de ampliar el flujo de asistencia humanitaria a Gaza.

Un niño empuja a un hombre en silla de ruedas el día de las oraciones del viernes durante el mes sagrado de ayuno del Ramadán, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 22 de marzo de 2024. Foto: Reuters

El embajador de China ante la ONU dijo que el texto propuesto por Estados Unidos era desequilibrado y lo criticó por no expresar claramente su oposición a cualquier operación militar de Israel en Rafah, que según él podría tener graves consecuencias.

“El borrador de Estados Unidos... establece condiciones previas para un alto el fuego, lo que no es diferente de dar luz verde a la continuación de los asesinatos, lo cual es inaceptable”, señaló el embajador Zhang Jun, después de la votación.

Dijo que si Estados Unidos hubiera tomado en serio un alto el fuego, no habría vetado múltiples resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad.

Un niño junto a comida enlatada el día de las oraciones del viernes durante el mes sagrado de ayuno del Ramadán, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 22 de marzo de 2024. Foto: Reuters

Durante la guerra, Washington vetó tres proyectos de resolución, dos de los cuales habrían exigido un alto el fuego inmediato. Estados Unidos había justificado su veto diciendo que tal acción del consejo podría poner en peligro las conversaciones de alto el fuego.

Estados Unidos ha querido que cualquier apoyo del Consejo de Seguridad a un alto el fuego esté vinculado a la liberación de los rehenes retenidos por Hamas en Gaza. Hamas atacó a Israel el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y tomando 253 rehenes, según los recuentos israelíes.

La ofensiva de Israel ha matado a casi 32.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de la Gaza gobernada por Hamas.

Estados Unidos tradicionalmente protege a Israel en la ONU, pero también se ha abstenido dos veces, lo que permitió al consejo adoptar resoluciones sobre el aumento de la ayuda y pedir pausas prolongadas en los combates.