Video de su diagnóstico de cáncer no logra frenar las teorías conspirativas sobre Kate Middleton

El video oficial publicado por el Palacio de Kensington el viernes, donde la princesa de Gales anunciaba su diagnóstico de cáncer, estaba pensado para ponerle fin de una vez a los rumores sobre su ausencia prolongada, que inventaban una separación con el príncipe Guillermo o incluso que Kate Middleton había fallecido y la Familia Real ocultaba dicha información. Sin embargo, el trágico anuncio de Kate no sirvió para acallar las voces de los escépticos en las redes sociales.

Principalmente, las teorías conspirativas insisten con que el video publicado por el Palacio de Kensington fue hecho con inteligencia artificial (IA). Quienes creen en esta conspiración han vuelto a publicar el clip con la cara de la princesa Diana y Meghan Markle superpuesta a la de Kate en un intento de “probar” la simplicidad de crear un video deepfake. Otros también han respaldado la teoría diciendo que el suéter a rayas de Kate “continuaba hacia el banco” y su brillante anillo de compromiso “desaparecía brevemente”.

Bajo el hashtag Kategate, algunas afirmaciones indican que un video de hace siete años, en que Kate está usando el mismo suéter, se utilizó como plantilla para crear la IA. Otro video en TikTok, que ha sido visto más de 200.000 veces desde que se publicó el domingo, afirma que la grabación de la princesa podría haber sido manipulado y también hace referencia al uso de “imágenes de la IA”.

El domingo hubo 400 menciones del hashtag en las plataformas de redes sociales, más que el peak anterior de 373 el fin de semana previo, según BrandMentions, una empresa que monitorea la difusión de hashtags y palabras clave en línea. El trend es más destacado en X, seguido de Instagram y TikTok. Los cibernautas han cuestionado la veracidad del anuncio de la princesa sobre el cáncer en sí, y otros han cuestionado la eficacia de la quimioterapia o culpan del diagnóstico de Kate a las vacunas Covid-19.

La BBC, por su parte, confirmó que la grabación es real luego que emitiera un comunicado certificando que un equipo de su unidad BBC Studios grabó el anuncio.

Después de que se difundió el video, BBC Studios emitió un breve comunicado que decía: “BBC Studios grabó un mensaje de la princesa de Gales en Windsor esta semana. Nos gustaría desearle a Su Alteza Real una pronta recuperación”.

BBC Studios también aclaró que no hubo edición del video y que lo que los espectadores vieron fue lo grabado por el equipo, que también fue responsable de cubrir la coronación del rey y el funeral de la reina Isabel II. BBC Studios no participó editorialmente en el mensaje que se transmitió y no participó en la distribución del video ni realizó modificaciones en la grabación, según indicó The Mirror.

El gobierno británico advirtió que incluso habría países involucrados en la difusión de las teorías conspirativas descabelladas sobre la princesa, según reportó The Daily Mail. Los funcionarios de Whitehall mostraron preocupación por la posible participación de adversarios estatales como China, Rusia e Irán en el aumento de las teorías, en un esfuerzo por desestabilizar a Gran Bretaña, informó The Telegraph.

De acuerdo con el gobierno de Reino Unido, difundir teorías de conspiración y otro tipo de desinformación es una táctica familiar utilizada por las “granjas de trolls” rusas para esparcir mentiras sobre temas como la guerra de Ucrania y las vacunas contra el Covid-19. Un informe del gobierno sobre una “granja de trolls” descubierta en 2022 decía que los agentes rusos trabajaban en plataformas de redes sociales como Telegram, Twitter, Facebook y TikTok.

El primer ministro conservador, Rishi Sunak, condenó el viernes a los trolls de las redes sociales por atacar a la princesa por su desaparición del ojo público. “En las últimas semanas ha sido sometida a un intenso escrutinio y ha sido tratada injustamente por ciertos sectores de los medios de todo el mundo y en las redes sociales”, dijo Sunak en un comunicado en X.

“Parte del modus operandi de los Estados hostiles es desestabilizar las cosas, ya sea socavando la legitimidad de nuestras elecciones o de otras instituciones”, dijo a The Telegraph una fuente anónima de Whitehall. La supuesta interferencia china en la democracia británica, pocos meses antes de unas elecciones generales previstas, será planteada en el Parlamento por el viceprimer ministro Oliver Dowden.

Otro escéptico ante el anuncio real fue un aliado del príncipe Harry y Meghan Markle, Christopher Bouzy, quien acusó al Palacio de Kensington de difundir propaganda al estilo “Corea del Norte” con el anuncio del cáncer inmediatamente después de que Kate subió el video. Bouzy escribió: “Lamento saber que Kate tiene cáncer, espero que se recupere por completo. Pero también está claro que las tres fotografías anteriores de ella eran falsas y el palacio intentó ocultarlo”.

El príncipe Guillermo, Kate Middleton, el príncipe Harry y Meghan Markle saludan al público en el Castillo de Windsor, tras la muerte de la reina Isabel II, el 10 de septiembre de 2022. Foto: Archivo

“El palacio mintió y la prensa británica felizmente les ayudó a mentir”, continuó. “Los innumerables titulares de ‘teorías de la conspiración’, aunque sabíamos que mucho de lo que se decía era cierto. Esto es realmente una especie de propaganda norcoreana/trumpiana”. También acusó al príncipe Guillermo de arrojar a Kate, la princesa de Gales, “debajo del bus” por asumir la culpa de su fotografía manipulada del Día de la Madre.

La directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, publicó un mensaje de apoyo a Kate luego de su anuncio el viernes por la noche. Calificó su video de “valiente”, que fue “presentado por la princesa Kate con su gracia característica”. Yaccarino escribió: “Su petición de privacidad, para proteger a sus hijos y permitirle seguir adelante (sin especulaciones interminables) parece una petición razonable que hay que respetar”.

Pese a los interminables rumores, el sábado un portavoz del Palacio de Kensington declaró que “el príncipe y la princesa están enormemente conmovidos por los amables mensajes de la gente aquí en Reino Unido, en toda la Commonwealth y en todo el mundo en respuesta al mensaje de Su Alteza Real”. “Están muy conmovidos por la calidez y el apoyo del público y están agradecidos por la comprensión de su solicitud de privacidad en este momento”, agregó.