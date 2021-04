28 personas contagiadas: se decreta cierre de supermercado en Puente Alto tras denuncia de brote Covid

A partir de una denuncia anónima llegaron autoridades de salud al centro comercial Espacio Urbano en la comuna de Puente Alto.

A eso de las 10 horas de la mañana de este jueves, se procedió a la evaluación del cierre del supermercado Líder del recinto luego que se acusara de un brote de 28 personas contagiadas de coronavirus.

De momento, se prohíbe el ingreso de clientes al supermercado ubicado en Avenida Concha y Toro mientras las otras tiendas -permitidas según las restricciones de bienes esenciales- siguen en funcionamiento.

Walmart aún no ha dado declaraciones al respecto y se está a la espera de la llegada de Paula Labra, seremi de Salud de la Region Metropolitana.

Ayer miércoles un suceso similar ocurrió en La Cisterna, comuna en la que fue clausurado una sede de supermercados Santa Isabel tras detectar un brote de Covid-19 en sus trabajadores.

“No tomaron medidas para evitar propagación de contagios en este supermercado. Su mismo protocolo decía: en caso de detectar un caso de Covid iban a evaluar el cierre y más aún, todo el turno y las personas que se desplazaban en el bus con estas personas las iban a mandar como contacto estrecho a hacer cuarentena, cosa que no ocurrió. Leímos la ficha de personas Covid positivo donde la empresa declaró que no tenían contacto estrecho, lo que sabemos que es imposible. Ahí va la importancia de declarar los contactos estrechos”, explicó la seremi ante la prensa.