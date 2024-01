Abogado de familia Luchsinger-Mackay rechaza críticas al gobierno por libertad de Córdova: “Apeló dentro de los términos que correspondían”

Tras una serie de cuestionamientos contra el Ejecutivo por una supuesta acción tardía para evitar que Celestino Córdova accediera a la libertad condicional, el abogado de la familia Luchsinger-Mackay, Carlos Tenorio, evitó culpar al gobierno e indicó que desde el Ejecutivo se presentaron los recursos necesarios tras tomar conocimiento de los hechos.

Cabe recordar que el martes la Corte de Apelaciones de Temuco, basado en un recurso de amparo constitucional, revocó una resolución de la Comisión de Libertad Condicional de Gendarmería que mantenía la decisión de rechazar el beneficio para el machi. Tras esto, el gobierno presentó el miércoles un recurso de apelación contra la medida del tribunal de alzada, en la misma jornada en que la Comisión de Libertad Condicional decidía otorgar la libertad a Córdova.

Horas más tarde en esa misma jornada, el gobierno ingresó una orden de no innovar, con el fin de que desde el Poder Judicial se decidiera sobre el fondo de la apelación presentada antes de otorgar la libertad al machi, condenado a 18 años de presidio por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay. Sin embargo, Celestino Córdova abandonó la cárcel la madrugada de este jueves, antes de que se pudieran revisar los recursos.

Esto generó críticas, principalmente desde la oposición, como la del diputado RN Miguel Mellado, quien lamentó que “el gobierno se haya demorado tanto en reponer en la Corte Suprema lo que dijo que iba a hacer en contra de la libertad condicional de Celestino Córdova”.

Así, esta jornada el abogado de la familia, Carlos Tenorio, consultado por CNN Chile sobre si considera que hubo una acción tardía del Ejecutivo en esta materia, expresó que “me parece que no. El gobierno apeló dentro de los términos que correspondían una vez que tomó conocimiento de estos hechos”.

Asimismo, reiteró sus críticas a cómo se manejó el proceso que terminó con la libertad del machi. En este sentido, sostuvo que la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco no le sorprende, “pero sí me sorprende que en esta oportunidad nosotros no fuimos emplazados, lo que no nos dio ninguna oportunidad de controvertir en la sede jurisdiccional correspondiente”.