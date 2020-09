Alcalde Alessandri y el desconfinamiento masivo en Santiago: “La gente ha internalizado el uso de la mascarilla y el distanciamiento social”

El comercio gastronómico de la comuna de Santiago reabre la cortina. Desde este lunes 28 la comuna pasará a la fase de preparación del plan Paso a Paso, lo que permite el funcionamiento de dicho rubro siguiendo un protocolo de funcionamiento.

“En esta ultima semana hemos visto que al centro está viniendo mucha gente -explicó el alcalde Felipe Alessandri-. Hemos visto al Paseo Ahumada, Huérfanos, Estado casi ya como en tiempos normales y es una buena señal para el rubro gastronómico. La gente ha internalizado el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Eso permite que Santiago tenga muy buenos números”.

El día lunes también marca el desconfinamiento masivo de la capital, en que el 97% de la RM dejará la cuarentena (salvo la comuna de Renca) en que se espera que el comercio y oficinas funcionen en horarios diferidos, una medida que fue celebrada por el alcalde y que ya se implementa en el municipio desde abril. “Me parece una medida muy sensata para no congestionar el transporte publico, y también por qué no mantener a los que se pueda con teletrabajo”. Por ello, el edil llamó a usar de manera preferente el metro y Transantiago. “Por el miedo a la pandemia mucha gente ha optado por su automóvil particular, eso ha generado mayor congestión, por eso les decimos que privilegien el transporte público”.

Restoranes a la carta

El protocolo de funcionamiento de los locales gastronómicos incluye medidas como el aforo reducido al 25%, la implementación de sistema de reservas, el distanciamiento de dos metros entre las mesas y la demarcación de zonas de espera y zonas de atención, además del uso obligatorio de mascarilla para clientes y personal. La oferta de comidas se expondrá en cartas en código QR, pizarras u otros medios sin contacto.

“Miramos con atención como lo hizo Providencia, Las Condes, Providencia, Vitacura y replicamos buenas medidas sanitarias en los restoranes y en el rubro gastronómico aquí de la comuna”, explicó el alcalde Alessandri.

Además, se permitirá a los locales instalar terrazas en la vía pública. Para ello, se establecerá el cierre temporal durante los fines de semana (entre 11.00 y 21.00 horas) de algunas calles en barrios como Lastarra, Brasil, Yungay Franklin, Paseo Bulnes, Plaza de Armas y Matías Cousiño.

Sin embargo, Alessandri señaló que un eventual cierre de otras calles será discutido en conjunto con empresarios y vecinos. “Esa colaboración tiene que ir en sintonía con los vecinos que residen. Hay muchos que tienen estacionamiento, que si hacemos todo peatonal no podrían ingresar a los estacionamientos de sus departamentos”.

El edil agregó que desde el lunes, se espera una fuerte fiscalización. “Vamos a estar fiscalizando con la Seremi, con carabineros el que no haya distanciamiento social, el uso de alcohol gel, que son temas que la gente ya ha ido internalizando”.