Alcalde de Isla de Pascua: “Queremos que el aeropuerto se cierre ahora”

“Me enerva, tengo una comunidad que está protestando en la calle. ¿Qué esperan en el gobierno, que tengamos nuestra propia Plaza Italia para reaccionar?, declaró a La Tercera el alcalde de la Isla de Pascua, Pedro Edmund, quien asegura que existe preocupación en la isla respecto a los vuelos que llegarán en los próximos días. “Hay un vuelo que llegará a la noche para hacer escala aquí, que luego va a Tahití y luego vuelve. Queremos que ese vuelo termine acá” añadió el alcalde. En Tahití ya se ha confirmado un caso de Coronavirus, además de ser un territorio de Francia, país que ya ha declarado más de 5.400 casos de contagio.

“Estoy pidiendo que se cierre la isla ya, no esperar el decreto del miércoles, eso es tarde, queremos que se cierre ahora. A más tardar el martes en la mañana. Los manifestantes son muchas mamás y papás que están preocupados de los niños y las personas mayores. En Rapa Nui la persona mayor es muy respetada y por eso nos preocupamos. Por esta razón salieron el fin de semana a hacer protestas y no se descarta la posibilidad que ocupemos el aeropuerto”, añadió Edmund.

La decisión de tomarse el aeropuerto es compartida por el presidente del Parlamento Rapa Nui, Leviante Araki, quien confía en que los vuelos a la isla terminarán el martes. “No es tema de pelear, el tema es evitar que la enfermedad. Queremos que las cosas se hagan bien. El parlamento Rapa Nui ha tomado la decisión de que esperaremos dos días, para que los rapanui que estén en Santiago retornen, vuelos que llegarán entre hoy y mañana. Pero después del martes no los vamos a permitir. Nosotros como pueblo lo exigimos. Si no nos escuchan, nos pararemos en las pistas para que no aterrice ningún avión” declaró Araki a este medio.

El alcalde Edmund afirmó que se encuentran en conversaciones con la gerencia de la aerolínea Latam para lograr un acuerdo en el que se cancelen los vuelos, más allá del plazo indicado por el gobierno.

Sin embargo, hasta el mediodía del lunes en la página oficial de la compañía se ofrecían vuelos desde Santiago el aeropuerto de Mataveri, en Hanga Roa, la capital de la isla.