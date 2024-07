Alcalde hace paralelo de la balacera en parcela con el “baby shower” que también dejó cinco muertos hace un año en Lampa

Tras asistir en La Moneda a una reunión con la vicepresidenta, Carolina Tohá, el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, se refirió a la balacera que se registró en su comuna y que dejó a cinco personas fallecidas al interior de una parcela durante una celebración este martes.

“Esto funcionaba como un centro de eventos pero sin ningún tipo de autorización y que tenía un aspecto de una vivienda particular. Nosotros en la comuna de Lampa contamos con una extensión territorial y tenemos distintas parcelas y estas viviendas parecieran ser que son casas de un particular común y corriente que no tenemos forma de poder identificar que ahí está funcionando una actividad comercial”, expuso el jefe comunal.

Opazo se refirió a las similitudes de esta balacera, con el caso del “baby shower”, que en realidad también se trataba de una celebración extendida o “after party” y que terminó con cinco muertos de nacionalidad venezolana en Batuco, en abril del año pasado, en el que habría tenido participación el Tren de Aragua.

“Aquí me parece muy interesante de poder plantearlo sobre la mesa, las características similares, donde había, al parecer, una celebración familiar con presencia de distintas personas, con características también de extranjeros y resulta que algo ocurre en el evento y termina con también la trágica muerte de cinco personas. Eso sigue en materia de investigación”, comentó el jefe comunal.

El alcalde afirmó que en esa oportunidad “fue mucho más complejo encontrar los antecedentes, como ha ocurrido en este caso, donde también se vuelve a reiterar lo mismo, una actividad a las seis de la mañana que a las doce del día el escenario pareciera ser que tuvo algunas complicaciones y terminó con el fallecimiento de cinco personas”.

“Pareciera ser que hay antecedentes que se repiten y que nos pueden permitir poder anticipar acciones, en los próximos eventos que puedan ocurrir. En la comuna de Lampa, el año pasado, tuvimos trece homicidios y este año llevamos a la fecha, con lo que recién ocurrió, siete. Por tanto, en la proyección de aquí a diciembre, pudiésemos inclusive superar lo que ocurre el año pasado, situación que nos preocupa y por eso es que estamos hoy día y agradecemos la reunión que nos ha permitido la ministra”, expresó