Alcaldesa de San Miguel por Ley de Seguridad Municipal: “Hoy día los patrulleros no tienen herramientas principales para defenderse”

Durante la jornada de este jueves, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sostuvo una reunión con la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, para tratar los temas de seguridad en la comuna.

Tras el encuentro, la edil de la comuna se refirió a la Ley de Seguridad Municipal, proyecto que busca fortalecer las funciones de seguridad de los municipios, señalando que “Le hablamos al ministro nuestra intención de que la ley salga. A nosotros nos ayuda el tema de la ley porque necesitamos, por temas administrativos, poder contratar a los patrulleros con los seguros adecuados”.

De acuerdo a lo que agregó, “nosotros hemos dicho en forma permanente que necesitamos que nuestros patrulleros de seguridad tengan las herramientas y las garantías para poder hacer su trabajo”, enfatizando que “hoy día los patrulleros no tienen herramientas principales para defenderse. Lo que sea que se les entregue debe ir con las capacitaciones adecuadas, las garantías para que, si es que hacen uso de esas herramientas, no sean sancionados por ello y que no pongan en riesgo sus vidas.

Por su parte tras el encuentro el ministro Cordero señaló que el encuentro forma parte de las visitas que ha estado realizando a las diferentes comunas desde que asumió la cartera, apuntando que “La idea, al igual que en las visitas anteriores, ha sido conocer esas realidades, los ámbitos en que la alcaldesa necesita la colaboración nuestra”.

“Esta es una comuna que tiene pocos kilómetros cuadrados, pero tiene una gran densidad. Es la segunda comuna que más ha crecido en el país del 2017 y, por lo tanto, no sólo es la población que vive, sino que tiene una población flotante muy significativa. Tiene servicios públicos, especialmente en materia de salud pública, grandes concentraciones de personas y, por lo tanto, la gestión local que se realiza en materia de seguridad es muy, muy significativa para nosotros”, señaló en la ocasión el titular de Seguridad.