“Alta contaminación y tráfico de residuos peligrosos”: alertan sobre vertedero irregular que afecta a vecinos de Puerto Cisnes

En noviembre de 2022 efectivos de la Policía de Investigaciones de la Región de Aysén recibieron un correo electrónico que movilizó de inmediato a efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio (Bidema) en la comuna de Puerto Cisnes, ubicada al norte de la región.

De acuerdo con antecedentes que pudo conocer este medio, en dicho email se reportaba la existencia de un vertedero que se encontraba en un terreno que depende del municipio y que operaba sin ninguno de los permisos correspondientes, poniendo en riesgo la vida los habitantes de la zona.

“Hace mucho tiempo está abandonado y es un foco de infección, ya que los camiones van todos los días a dejar basura pero no hay un acopio correcto de los residuos y todo se filtra al río (...) Hay mucha basura que no debería estar ahí, ya que son residuos industriales. Yo vivo a unos 500 metro de ahí y es impresionante la cantidad de moscas y me preocupa el tema. Tengo hijos chicos y tenemos que pasar encerrados en la casa por la cantidad de moscas”, se lee en el mensaje.

Se alertaba que no existía control respecto de los elementos que ahí se depositaban, ya que además de basura o residuos domiciliarios comunes, también hay baterías, componentes inflamables, tóxicos y un sinfín de bidones con aceite que requieren otro tipo de tratamiento.

Por lo mismo, efectivos policiales pusieron los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público e iniciaron -bajo total reserva- una serie de pesquisas para determinar la afectación que esto estaba produciendo, puesto que los residuos se encuentran en las cercanías del Río Cisnes, desde donde parte de la población de la comuna se abastece de agua.

Así, no solo comenzaron a indagar presuntas infracciones sanitarias, sino que también eventuales delitos de tráfico de residuos peligrosos y contra el medioambiente. De acuerdo con diligencias ya realizadas, habría serios problemas de contaminación que ponen en peligro a los vecinos y a los ecosistemas.

Quienes conocen del daño que esto está produciendo, señalan que hay daño a la salud pública y que el terreno se está degradando, afectando directamente a la flora y fauna que ahí se encuentra.

¿Los responsables? Conforme a los antecedentes hasta ahora recopilados en medio de la carpeta investigativa que lleva la fiscalía, el municipio encabezado por el alcalde Francisco Roncagliolo (RN) sería el principal responsable, dado que no se han tomado medidas a fin de normalizar el funcionamiento de dicho espacio ni acciones de mitigación.

En medio de las diligencias, se han tomado una serie de muestras, se ha requerido antecedentes a la Municipalidad y, también, se ha tomado declaración a al menos una decena de testigos.

Ahora, como indican fuentes conocedoras del proceso, se está a la espera de análisis que se pidieron al Laboratorio de Criminalística de la PDI en Santiago respecto de evidencia levantada desde el lugar. Esto, según las mismas fuentes, para dar cuenta del grado de afectación existente y ahí configurar las imputaciones que correspondan.