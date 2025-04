Ante plazo final de la Comisión para la Paz: comisionado Millabur afirma que están cerca de “llegar al acuerdo que se necesita”

El 30 de abril concluye la tercera prórroga para que la Comisión para la Paz y el Entendimiento entregue el informe final con las recomendaciones para dar solución al conflicto mapuche en la Macrozona Sur.

La instancia ordenada por el Presidente Gabriel Boric hace casi dos años, todavía no llega a consensos en ciertos puntos, especialmente sobre la restitución de tierras. Lo que dificulta el fin del trabajo de los comisionados es que deben llegar a acuerdos en todas las materias para elevar las sugerencias al Presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, los alcances políticos también han influido en el informe final, desde el Partido Republicano han surgido presiones para que la comisionada y senadora Carmen Gloria Aravena no se adhiera al acuerdo, actitud que también podrían adoptar los representantes de Chile Vamos.

Pese a este contexto, el comisionado Adolfo Millabur señaló que considera que están cerca de “llegar al acuerdo que se necesita”.

De todas formas, en conversación con Radio ADN, el exalcalde de Tirúa precisó que “nada está acordado mientras no esté todo acordado. Por eso siempre está la posibilidad de no llegar a acuerdo”.

El representante de las comunidades mapuches reiteró que uno de los puntos más complejos es la restitución de tierras, que mantiene dividia a la comisión.

Y agregó: “Nosotros queremos llegar con un documento que le haga sentido a la mayoría de los chilenos, que le haga sentido, por cierto, a los mapuches, y que de una u otra manera le podamos dar alguna orientación con este acuerdo al país sobre cómo salir del conflicto que estamos entrampados hace muchos años. O sea, no es posible que sigamos más de tres años en estado de excepción, no es posible que sigan habiendo víctimas de todas las partes, y los ocho comisionados hemos puesto el alma en esto de trabajar intensamente".

El comisionado también emplazó a las esferas políticas a mantener el acuerdo en el caso de que lleguen a un consenso: “Yo encuentro que si se desdicen de que no están de acuerdo, si es que logramos un consenso sería poco serio, pero yo hasta ahora no he visto señales de ese tipo".