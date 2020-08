Antonio Walker, ministro de Agricultura: “Espero que este paro no interrumpa el abastecimiento de alimentos en pandemia”

Este viernes será el tercer día del ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto, en la Región de La Araucanía, donde ha visitado -cuenta- las más remotas comunidades mapuches y sostenido encuentros con agricultores y parceleros. Esta noche, por ejemplo, cenó con el obispo de Temuco, monseñor Héctor Vargas, con quien analizó los últimos hechos de violencia que han sucedido en la zona en las últimas semanas.

Walker cuenta que tenía previsto visitar a la familia de Monserrat, la niña de nueve años que viajaba junto a sus padres en un camión cargado con cemento, el que fue incendiado por desconocidos. “Me hubiera encantado, lo tenía previsto, pero al final dije que se podía tomar mal, como un show, y preferí no hacerlo. Sí quiero llamar a su familia para entregarle un mensaje de apoyo”, cuenta desde Temuco.

Su visita coincidió con la jornada de paralización convocada por diversos gremios de camioneros a raíz de los hechos de violencia que ocurren en esta zona.

“Hoy pasé por tres o cuatros pasos donde estaban agrupados los camioneros en La Araucanía. Uno en la carretera y otros en caminos laterales. También me encontré con grupos de camioneros que tenían bloqueada una calzada de la calle, pero se podía transitar disminuyendo la velocidad, pero en ninguna parte de La Araucanía me tocó un taco o que no pudiéramos pasar. Me tocó un flujo de vehículos relativamente normal, sólo un poco más lento”.

Los camioneros sostienen que este es un paro contra el Estado de Chile que no da la garantía para que sus conductores puedan transitar seguros.

Yo quiero solidarizar con los camioneros, ellos lo han pasado muy mal. Han sido víctimas de una violencia muy fuerte, han perdido más de 500 máquinas. Pero no son camiones, se han destruido 500 hogares. También han perdido conductores, como Juan Barrios (...). Por eso, yo entiendo su demanda, pero tenemos que ser muy responsables, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos recién viendo la luz al final del túnel en una pandemia brutal que hemos tenido y a Chile no le ha faltado alimento, en gran medida, gracias a los camioneros, que son un eslabón clave de esta cadena de abastecimiento. Me consta, que nuestro ministro del Interior ha estado en permanente diálogo con los camioneros para solucionar sus demandas.

¿Se cumplirá la promesa de los transportistas de mantener el abastecimiento?

Estoy conversando con su presidente, Sergio Pérez, presidente de la CNTC, que es parte del comité de abastecimiento seguro que creamos en el ministerio, donde está desde la agricultura familiar campesina hasta los supermercados, cuyo objetivo fue que a los chilenos no les faltarán alimentos, así que yo espero que este paro de camioneros no interrumpa el normal abastecimiento de alimentos en tiempos de pandemia.

“No podemos permitir que un grupo reducido de violentistas acabe con el anhelo de los agricultores que quieren salir adelante”, dijo en una reunión con agricultores.

Así lo pienso y lo reafirmo. Yo visito y converso con muchas comunidades mapuches y agricultores y me impresiona que el 99,9% de la gente que uno visita quiere trabajar, quiere paz social. Pero hay un grupo muy reducido de violentistas, no sé cuántos son, que hace mucho daño y eso no lo podemos permitir. El tema está en que primero tenemos que reconocer que hay una deuda histórica del Estado de Chile con los nueve pueblos originarios (...). Y si tenemos que llegar a una nueva Constitución, yo espero que haya un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, donde ellos se sientan representados. Por cierto, creo que eso será un gran paso para la paz social y la estabilidad del país, y especialmente para los más débiles.