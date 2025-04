Atacante preguntó por él y le disparó 5 veces: los detalles de la agresión a profesor de karate en Calera de Tango

La tarde de este jueves, un profesor de karate que impartía un taller a menores de edad, fue atacado a disparos en el Polideportivo de la comuna de Calera de Tango, en la Región Metropolitana.

La víctima, identificada como Claudio Báez Rubio (56), fue trasladada hasta el Hospital Parroquial de San Bernardo, donde se mantiene en riesgo vital tras recibir los impactos balísticos.

Hasta el lugar se trasladó la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, institución que ofreció mayores detalles respecto a lo ocurrido.

El subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la BH Metropolitana, señaló que se encuentran realizando diligencias investigativas por el ataque con arma de fuego.

En esa línea, puntualizó que el desconocido atacante disparó en múltiples oportunidades, lo que dejó “diversas evidencias balísticas” en el lugar.

Castillo señaló que Báez recibió al menos tres impactos de bala directamente en su cuerpo, sin embargo, el atacante habría disparado en hasta cinco ocasiones. “(Hay) al menos cinco evidencias balísticas, pero no obstante, es un trabajo que está en desarrollo y aún se puede encontrar más evidencias”, señaló el subprefecto respecto al trabajo en el sitio del suceso.

Asimismo, se indicó que el armamento utilizado correspondería a una pistola y que las diligencias investigativas permitirán conocer el calibre exacto.

El policía también detalló que “tenemos conocimiento que las cámaras del sector que estaban dentro de este recinto se encontraban con desperfectos”, lo que podría dificultar el esclarecimiento de los hechos.

A su vez, el fiscal ECOH, Leonardo Tapia, señaló que “un profesor de karate fue víctima de una gran cantidad de disparos, aproximadamente cinco”.

“Los antecedentes que se manejan hasta ahora con algunos testigos, es que (el victimario) pregunta directamente por el profesor, por lo tanto, uno pudiese entender de que al menos, él (atacante) conocía o tenía el propósito de encontrarse con la víctima”, afirmó Tapia.

En esa línea, también descartó la existencia de antecedentes policiales o judiciales por posibles amenazas sufridas por el instructor de artes marciales. No obstante, Tapia no descartó la hipótesis de un sicariato. “Puede ser, es una circunstancia, como también puede haberlo conocido y haber preguntado por dónde estaba en el momento, por eso no se puede descartar”, añadió.

Respecto a las motivaciones del ataque, sostuvo que se están realizando las diligencias que permitan determinarlo con el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras de seguridad próximas al lugar.

De momento, no hay personas detenidas por este hecho, que es investigado como homicidio frustrado.

El profesor de karate Claudio Báez Rubio fue atacado a disparos. Foto: jkachile.com

¿Quién es el profesor de karate atacado en Calera de Tango?

Como Claudio Báez Rubio, de 56 años, fue identificada la víctima del ataque armado en Calera de Tango. El hombre lleva más de 20 años impartiendo el taller en dependencias municipales.

Báez es un reconocido profesor de karate, reconocido a nivel nacional e internacional. Dentro de su disciplina es cinturón negro 6° Dan.

También es un reconocido karateka y ha tenido importantes logros a nivel nacional, internacional y Panamericano, de acuerdo a Radio Biobío. Asimismo, dentro de su trayectoria, fundó el club de karate Jiyujan, en Calera de Tango.

Báez también es miembro del consejo técnico de la Federación Nacional de Japan Karate Association (JKA) Chile.