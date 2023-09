Ataque a inspector del Liceo de Aplicación: Municipio de Santiago anuncia querella y Colegio de Profesores emplaza al Mineduc

Un grave hecho ocurrió hoy en el Liceo de Aplicación. Durante la mañana, en medio de desórdenes protagonizados por encapuchados, un grupo de sujetos roció con líquido acelerante a un inspector del establecimiento.

El hecho habría sido protagonizado por alumnos del establecimiento, señaló Carabineros. La policía uniformada ingresó al liceo y detuvo a un alumno de cuarto medio, de 18 años. Mediante un comunicado, la Municipalidad de Santiago, administradora del establecimiento, condenó el hecho y anunció una querella contra los responsables. Asimismo, señalaron que identificaron a cuatro jóvenes que serían alumnos del recinto y que protagonizaron los incidentes.

“La Dirección del Liceo de Aplicación y su comunidad educativa condenan los incidentes protagonizados por un grupo de aproximadamente diez (10) personas, entre los que se estima habría cuatro (4) alumnos de nuestro establecimiento educacional, registrándose durante horas de la mañana el lanzamiento de elementos incendiarios contra personal de Carabineros”, señalaron.

“Uno de nuestros inspectores fue rociado con líquido acelerante como amenaza ante su intento de evitar que se sustrajeran bienes del liceo para ser quemados en la calle”. En el comunicado se afirma que el trabajador “fue debidamente atendido” y trasladado hasta la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

En otro punto, afirmaron: “De acuerdo a los protocolos, por la gravedad de los hechos, y, cumpliendo con nuestra obligación como funcionarios públicos, la Dirección del Liceo cursará las denuncias respectivas ante el Ministerio Público. Por su parte, la Dirección de Educación Municipal ha señalado que presentará una querella criminal por la agresión sufrida por el inspector”.

“Los hechos ocurridos no están relacionados con demandas referidas a nuestro establecimiento. Sin perjuicio de ello, reiteramos que cualquier reivindicación social, política o de otro tipo, no es motivo ni menos justifica acciones que constituyen delitos graves y que ponen en riesgo la propia integridad de quienes las cometen, así como la de otras personas, pertenezcan o no a nuestra comunidad”, cerraron.

Colegio de Profesores

Por su parte, el Colegio de Profesores emplazó al Ministerio de Educación a “tomar cartas en el asunto” tras los desórdenes.

“Es completamente un acto repudiable que un trabajador de la educación, en este caso un inspector, se le rocíe con cualquier líquido que ponga en riesgo su integridad”, dijo el presidente del Magisterio Carlos Díaz.

“Por ello, ante esta situación, se demuestra que las medidas tomadas por el ministerio han sido totalmente insuficientes. Y por eso hacemos un llamado al ministro de Educación y a las autoridades ministeriales para que el Estado de Chile sea un garante de lo que significa educarnos en nuestro país. Pero educarnos en las condiciones que corresponde”, agregó