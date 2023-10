Gobierno recibe a 83 chilenos evacuados de Israel y llama a “valorar la paz que tenemos” porque “nunca faltan oportunidades para perderla”

Casi a las 17.00 horas de este sábado 83 connacionales provenientes de Israel llegaron a las dependencias del Grupo de Aviación Diez de la FACh, en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Se trata del regreso de los vuelos humanitarios que despegaron la jornada del pasado viernes desde Madrid, tras los ataques perpetrados por el grupo Hamas en territorio israelí.

Según lo informado en las últimas horas, dos aviones debian llegar a territorio nacional: un Hércules C-130 y una aeronave Boeing 737. No obstante, en Asunción (Paraguay) los pasajeros de ambos vuelos abordaron el Boeing 737, que fue el que finalmente llegó esta tarde.

Momentos después del aterrizaje fueron recibidos por la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá; la ministra (s) de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente; la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del Aire Hugo Rodríguez. A los pocos minutos los recién llegados entonaron el himno nacional, interpretado por una banda de la Fuerza Aérea.

“Bienvenidos a su patria, que se ha movilizado, algunos montando ese avión y haciendo los vuelos, otros haciendo el respaldo para que las cosas funcionaran y algunos desde sus televisores vibrando con esto, teniendo el país entero en vilo viendo cómo ustedes volvían, muchos al saludarlo en la escalera me comentaron su emoción, todos dijeron gracias y varios me dijeron la profunda pena que tenían también, por lo que habían dejado atrás, por lo que habían visto. Algunos de ustedes con familia que sigue allá, algunos que no se pueden venir porque tienen otras responsabilidades”, fue el inicio de la alocución de la vicepresidenta Carolina Tohá.

Asimismo, Tohá reflexionó sobre el retorno de los connacionales. “Quiero ayudarlos con esta presencia nuestra a acompañarlos en ese dolor y esa experiencia fuerte que han vivido. Quizás nos pueda ayudar a nosotros que estamos aquí a cuidarnos como país, a valorar la paz que tenemos y cuidarla porque nunca faltan oportunidades para perderla, para tratar mal un conflicto, para resolverlo de manera violenta y perder esa tranquilidad de vivir seguros, quiero decirles a nombre del Presidente, -el canciller tampoco pudo estar, andan en China ambos- que la reacción apenas esto pasó fue inmediata y la respuesta de parte de la Fuerza Aerea y de Cancillería fue absolutamente ejemplar, rápida, eficiente, cuidadosa, cariñosa. Tenemos que sentirnos orgullosos y felices por este reencuentro”, sostuvo.

Por su parte, el general del Aire Hugo Rodríguez, manifestó que “hoy represento emocionadamente a las mujeres y hombres de la Fuerza Aérea para dar la bienvenida calurosa a todos los que regresaron a Chile, que participaron de esta misión humanitaria de salir de una zona de conflicto hacia un lugar seguro como es nuestra patria, que siempre debemos valorar”.

“Quiero expresarles a todos ustedes, ciudadanos chilenos que están de regreso a su patria y que como tal, nosotros los recibimos con alegría y con cariño”, agregó.