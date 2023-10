Miles de manifestantes propalestinos marchan en Reino Unido en contra la guerra de Gaza

Miles de personas se han reunido en manifestaciones propalestinas en todo Reino Unido, en medio de la preocupación internacional por la situación en Israel y Gaza. Los manifestantes en Londres fueron advertidos por la policía local que ante cualquier persona que demuestre apoyo a Hamás podría acabar detenido por apología del terrorismo.

La Policía Metropolitana ha desplegado más de mil agentes para contener la manifestación que se está llevando a cabo en la capital, que se produce en un momento en que los palestinos han comenzado un éxodo masivo del norte de Gaza ante la perspectiva de una invasión terrestre de Israel contra el enclave.

Días antes los manifestantes se habían reunido frente a la Broadcasting House de la BBC en Portland Place ondeando banderas palestinas, portando pancartas en contra de la guerra en Gaza y la muerte de civiles.

Pintura en contra de la BBC

Antes de la manifestación, la sede de la BBC en Londres fue pintada de rojo. La policía no ha vinculado el incidente con ningún grupo de protesta en particular, pero se produce después de que la emisora enfrentara días de críticas por parte de conservadores de alto rango y otros por su postura editorial de no describir a los milicianos de Hamás como terroristas.

El Gobierno británico ha apoyado firmemente a Israel, y los ministros también han pedido a la policía que utilice “toda la fuerza de la ley” contra las muestras de apoyo a Hamás o los intentos de intimidar a la comunidad judía de Reino Unido.

El Ministerio del Interior también ha sugerido esta semana que ondear banderas palestinas podría considerarse ilegal en algunos contextos.