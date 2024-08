Aumentan a 16 los detenidos por robo a Brinks en Rancagua

A 16 aumentó el número de detenidos luego del robo registrado a la empresa de valores Brinks en Rancagua, en la Región de O’Higgins, ocurrido durante la tarde de este viernes.

La información de tres nuevos detenidos fue confirmada desde Carabineros a La Tercera, sin darse detalles de las circunstancias en que se dieron las aprehensiones.

Cabe recordar que los delincuentes operaron coordinados, de acuerdo a los primeros antecedentes de la Fiscalía y Carabineros, lo que quedó evidenciado en la quema de vehículos en distintos puntos de la ciudad y también en el lanzamiento de “miguelitos” en la vía, lo que buscaba impedir una rápida respuesta policial.

Durante la tarde, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, señaló que de los hasta entonces 13 detenidos, cuatro de ellos fueron heridos por intercambio de disparos con carabineros.

“Hay cuatro heridos, pero de ellos dos son de gravedad. Los heridos son todos parte de los asaltantes, no hay carabineros heridos, no hay trabajadores de la empresa heridos, solamente los asaltantes, ni tampoco terceras personas. Como esto fue un intercambio que se dio en la vía pública, puede suceder a veces que haya víctimas que no tienen participación, pero no se ha registrado nada de eso, afortunadamente”, precisó más temprano Tohá.

“Los dos heridos de gravedad, no tenemos más que informar que están siendo atendidos en los centros de salud y esperar que se recuperen para que se presenten ante la justicia y respondan por sus delitos”, sostuvo la autoridad.

Respecto al botín sustraído, durante la noche aún no había cifras certeras. En la Región de O’Higgins continúa el trabajo policial en el sitio del suceso y en las calles para dar con todos los involucrados en el atraco.