Ausencia de Valencia en actividades: Cordero dice que “no lo tomaría como un indicador de anormalidad”

La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado sesionó este lunes para continuar con el estudio en particular del proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, figuraba como invitado a la instancia que se desarrolló en la sede del Congreso Nacional en Santiago, sin embargo se excusó de asistir.

Así, la representación del Ministerio Público para exponer ante los legisladores estuvo en manos de la directora de la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica, Simone Hartard, y la abogada asesora de la División de Atención a Víctimas y Testigos Catalina Duque.

Tras asistir al 23° encuentro nacional de la Conapyme, en el Hotel Plaza San Francisco, de Santiago, se le consultó al subsecretario del Interior, Luis Cordero, por la ausencia de Valencia en actividades públicas en días recientes, como la ceremonia en que Dorothy Pérez inició oficialmente su mandato en la Contraloría General de la República, la semana pasada.

Esto, en medio de la polémica con el abogado Juan Pablo Hermosilla, por el contenido de la reunión que sostuvo con Luis Hermosilla, en prisión preventiva por el caso Audio, y el exministro Andrés Chadwick a semanas de asumir como jefe del Ministerio Público.

Cordero señaló que el rol del fiscal nacional es un rol de dirección del Ministerio Público y que en ese rol, Valencia ha participado de discusiones legislativas como la que se desarrolla sobre el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público y el de la Fiscalía Superterritorial.

“Yo creo que lo anormal es la recurrencia permanente del fiscal nacional al Congreso Nacional porque el Ministerio Público no tiene la condición de colegislador. Así que no lo tomaría como un indicador de anormalidad que él no concurra a las sesiones del Congreso. Entre otras cosas porque el Ministerio Público no tiene el rol de colegislador que sí tiene el Ejecutivo”, expuso el subsecretario.

“Lo segundo es que yo creo que tampoco hay que distraer la atención en los temas centrales. El Ministerio Público está llevando investigaciones muy relevantes en un conjunto de ámbitos. Uno de ellos, los que están vinculados a organizaciones criminales. Y el segundo tiene que ver con corrupción. Yo creo que ese es el foco central y eso es lo que nosotros deberíamos pedirle al Ministerio Público”, complementó la autoridad de gobierno.