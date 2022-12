Autoridades informan de alrededor de 300 viviendas siniestradas producto del incendio en Viña del Mar

Alrededor de 300 viviendas siniestradas dejó el incendio que afectó a Viña del Mar, según dieron a conocer las autoridades en un nuevo balance realizado durante la mañana de este 24 de diciembre.

Inicialmente las autoridades en el marco de la emergencia habían apuntado a 500 viviendas afectadas, cifra que luego fue reducida. Ahora las autoridades señalaron que son alrededor de 300 las afectadas, pero especificando que aún existen discrepancias en los números, algo que se reduciría con el pasar del tiempo.

Según explicó la delegada presidencial, Sofia González, “A propósito de un vuelo que hace la Conaf y también la Armada, es que hemos identificado 314 techos que han sido siniestrados pero además, y a propósito del despliegue que hace el Ministerio de Desarrollo Social con más de 70 funcionarios y funcionarias el día de ayer, durante todo el día y que siguen hoy día trabajando, tenemos el levantamiento de 240 fichas FIBE (Ficha Básica de Emergencia), esta es la discrepancia que tenemos en tanto la cantidad de viviendas afectadas. Sin embargo creemos que vamos a acercarnos alrededor de las 300 casas siniestradas”.

Con respecto a las diferencias en las cifras entregadas, la delegada presidencial explicó que “hay una discrepancia que tiene que ver con el desarrollo de la emergencia misma, tuvimos un incendio que fue tremendamente complejo y por tanto se fue combatiendo con todos los recursos que teníamos disponible”, agregando que el levantamiento de las fichas FIBE sólo es posible una vez superada la emergencia y que “lo que fuimos comunicando tuvo que ver con estimaciones en medio de una emergencia. Hoy día con mayor tranquilidad los equipos estuvieron desplegados y vamos a seguir trabajando”.

La autoridad también se refirió a la canalización de recursos para la emergencia, detallando que “tenemos distintos recursos que ya están activados, declarar la zona como Zona de Catástrofe también nos permite tener una facilidad con respecto a la llegada de recursos. Ayer lo planteó el Presidente Boric, tenemos distintas líneas de financiamiento para también abordar diferentes medidas, lo importante es que estas ayudas lleguen de manera ordenada por esto el levantamiento de las fichas FIBE nos va a permitir tener una mejor canalización. En este momento estamos concentrados en superar la emergencia”.

Ayuda y Voluntarios

Por otro lado, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió a los voluntarios que están trasladándose al lugar, señalando que “nosotros desde ayer tenemos una logística, tenemos el apoyo de más de 20 fundaciones de primera atención, desde TECHO, en fin, y todo este catastro lo hemos coordinado a través del municipio y tenemos lista la logística por donde van a subir las voluntarios y voluntarias, tenemos los buses para subirlos, tenemos un lugar de transferencia o intermedio que es Jonathan Araya, si usted es voluntario o voluntaria le pedimos por favor que pueda dirigirse a Jonathan Araya para que allí podamos certificarlo, podamos vacunarlo contra el Tétano y que pueda subir con sus elementos de seguridad personal”.

“Cuando no tenemos vacunaciones o cuando no tenemos elementos de protección personal suficiente corremos riesgo de ser más que un aporte, ser un obstáculo, porque nos vamos a preocupar de usted si es que llega a tener un corte en su mano y si no hay entrenamiento eso es lo que ocurre, y finalmente los servicios de salud y la preocupación se fije en usted y no en las personas que hoy lo necesitan”, detalló.

Según explicó la alcaldesa tienen, desde el día de ayer, trabajando 15 maquinarias municipales en el lugar afectado, agregando que se encuentran a la espera de que “el ministerio de Obras Públicas pueda hacer contratos para tener más maquinaria y no hacer esto en un mes, si no que hacerlo lo más rápido posible”.

En la ocasión, las autoridades también detallaron que junto con las viviendas siniestradas, se mantienen los dos fallecidos informados con anterioridad y hay una persona hospitalizada con alrededor del 30% de su cuerpo quemado. A la vez, se explicó que todavía existen dos puntos calientes, razón por la cual el incendio aún no está controlado y existen lugares que todavía no son seguros.