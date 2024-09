Avenida Borgoño reabre el tránsito de vehículos tras un año de cierre por socavones

Pasadas las 18.30 horas de este martes y tras 13 meses de espera, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) rehabilitó la Avenida Borgoño, el camino costero que conecta Viña del Mar y Concón y que se mantenía cerrado desde agosto de 2023 tras el colapso de un colector de aguas lluvias tras las intensas lluvias de ese periodo, dando paso a uno de los socavones que han estado en la retina de la ciudadanía desde entonces.

Lo anterior no solo amenazó a los edificios cercanos y locatarios colindantes a la avenida, sino que también paralizó en parte la industria turística de la zona, afectando al Hotel Punta Piqueros hasta restaurantes del sector de Cochoa.

“Para nosotros era trascendental abrir esta conectividad de forma segura y definitiva, no hacerlo por tramos o con cierres parciales. La idea era poder generar esta transitabilidad en una convivencia con las obras, porque seguimos trabajando en la reposición del colector de aguas lluvias. Sin embargo, quisimos restablecer el tránsito, en la medida en que ya teníamos las condiciones y por eso trabajamos en conjunto con los equipos técnicos, dar una transitabilidad segura”, explica el seremi del MOP, Yanino Riquelme.

25 SEPTIEMBRE 2024 HABILITAN CAMINO COSTERO ENTRE RENACA Y CONCON QUE SE VIO AFECTADO POR LOS SOCAVONES. FOTO: DEDVI MISSENE

Para su restauración, el MOP explica que trabajó durante casi once meses en conjunto con la Delegación Presidencial Regional, la Municipalidad de Viña del Mar y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). Y que por ahora las faenas para restaurar el otro socavón en la zona presentan un 70% de avance, lo que ha permitido asegurar la zona y reanudar de forma indefinida el tránsito de vehículos particulares y transporte público. Eso sí, los edificios Euromarina II y Kandinsky aún no corren la misma suerte.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) subraya que esta es solo la primera etapa de trabajo. “Ahora queda también algo muy importante, que es la habilitación de los departamentos de las persona que fueron gravemente afectadas”, en referencia al decreto de inhabitabilidad que pesa sobre los edificios ya mencionados y que será retirado por la Dirección de Obras Municipales una vez que los servicios básicos sean repuestos en ambas torres.

Mientras tanto, los dueños afectados del edificio Miramar han descartado acciones judiciales. Consultados por La Tercera, dicen que se encuentran a la espera de que las autoridades restablezcan los servicios básicos y se terminen los arreglos. Si todo marcha según lo estipulado, el edificio podría estar habilitado en diciembre de este año.

Viña del Mar, en tanto, ha aprovechado la emergencia para descartar nuevos trabajos inmobiliarios en el campo dunar. “Eso no va a ocurrir, no existe posibilidad de que eso pase”, sostiene Ripamonti. Al mismo tiempo, recalca que una vez repuesta la habilitación de los edificios se seguirán “todas las acciones conducentes para que esto no vuelva a ocurrir”.

Recorridos y reactivación de turismo

El hito de reapertura de la calle trajo consigo la reposición de los dos servicios de buses de transporte público que suspendieron su paso tras la emergencia: la línea 601, que cubre desde Playa Ancha hasta la rotonda de Concón, y el servicio de la línea 302, que va desde Peñablanca hacia la misma rotonda y que permite retornar hacia el sector interior de la conurbación del Gran Valparaíso.

El seremi de Transportes-, Edgardo Piqué, asevera que sumado a esto se sigue trabajando para establecer un sistema de transporte nocturno que abarque a ambas comunas “para prestar un servicio importante que favorezca el turismo”.

En cuanto a las obras restantes en el sector afectado por los socavones, desde el MOP detallan que ya se finalizó el colector provisorio y el relleno segundo socavón. Ahora solo resta finalizar el relleno del primer derrumbe, instalar el colector de aguas lluvias definitivo, y por último la reconstrucción de la Avenida Costa de Montemar.