Bomberos golpean la mesa: critican baja en Presupuesto 2024 y anuncian una manifestación si el gobierno no atiende sus demandas

“Somos caballeros y damas del fuego en Bomberos de Chile. Pero llegó el cansancio de nuestra institución de siempre estar como caballeros y damas y no ser escuchados como merecemos”.

La frase fue expresada hoy por el presidente nacional de Bomberos de Chile, Juan Carlos Field, quien realizó una dura crítica respecto a varios puntos que afectarían el trabajo de la institución.

En resumen, Field apuntó a la baja del Presupuesto 2024 para su institución, donde se restarían $3 mil millones; problemas por la Circular 20 del Ministerio de Hacienda, deuda por rendiciones del Fondo de Emergencia (Femer) ante Senapred y una deuda de $1.300 mil millones por reconstrucción de cuarteles.

“Tenemos un problema no menor, porque no llegamos a un acuerdo con el Gobierno de Chile en poder mantener nuestro presupuesto 2023, que fueron 57 mil millones de pesos, en diferentes glosas, entre ellas la parte de operaciones, que es el déficit mayor de Bomberos de Chile”, indicó la autoridad del cuerpo de voluntarios.

Desde la institución señalaron que se han sostenido varias reuniones con ministros y parlamentarios donde han planteado su preocupación. “Le indiqué a la ministra del Interior que los incendios forestales de este año y finales del 2022, fueron apagados en más de un 60 por ciento por Bomberos. Nos alegra que a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), nuestro socio estratégico, le aumenten en un 47 por ciento su presupuesto, pero a su vez el Estado reduce el presupuesto de Bomberos, no es lógico”, comentó.

Respecto a la Circular 20, explicaron, esta exige que las transferencias al sector privado sean respaldadas por una boleta de garantía u otro instrumento de rápido cobro, desde un 5% (mínimo) del valor del proyecto. Esto incluiría los proyectos que Bomberos efectúa con los gobiernos regionales. Field señaló: “El ministro Mario Marcel iba a instruir a los gobiernos regionales para excluir a Bomberos de Chile de esta Circular y no perjudicar los convenios que se generen para la adquisición de equipos (…). Sin embargo, el pasado viernes, la Dirección de Presupuestos de Chile (Dipres) nos informa que deberemos respaldar con una póliza de seguro todos los proyectos que efectuamos, algo imposible, porque no tenemos los recursos para eso. Este tema ya nos ha traído inconvenientes en las regiones de O’Higgins y Los Ríos”.

Field señaló que de no ser escuchados en el plazo de una semana, realizarán una manifestación que consistirá en tocar las sirenas de todos los cuarteles del país. “Si es que no llegamos a un acuerdo en el trayecto de una semana con el gobierno, Bomberos llorará. ¿Y de qué forma va a llorar? A través de las sirenas de todo nuestro país. Esperemos no llegar a esa instancia. Confío en que el gobierno entienda nuestra necesidad”.

Eso sí, dejó claro que Bomberos no va a dejar de ir a sus emergencias. “Somos personas tan apasionadas que si tenemos que sacar de nuestro bolsillo dinero para combustible, así lo vamos a hacer. Por lo tanto, la comunidad de Chile (debe estar) tranquila porque Bomberos siempre va a estar en pos de poder ayudarlos. Pero lógicamente necesitamos que se nos escuche”.

“Somos una institución con más de 170 años de historia, que siempre ha cumplido sus compromisos. Hoy se nos está tratando como cualquier institución nacida hace un par de meses”, remató en un comunicado.