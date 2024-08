Boric por arma usada en robo a Brinks vinculada a ataque a exministra Siches: “Estas no son reivindicaciones de los pueblos originarios, acá hay delincuencia también”

El Presidente Gabriel Boric abordó este miércoles la vinculación de un arma usada el pasado 16 de agosto en el robo a Brinks, en Rancagua, con el ataque sufrido por la comitiva de la exministra del Interior, Izkia Siches en marzo de 2022, cuando quiso, fallidamente, visitar la comunidad Temucuicui en La Araucanía.

De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, una de las armas incautada a los detenidos del robo de la empresa de valores el pasado viernes, coincidió con la que se disparó durante el viaje de la secretaria de Estado, el 15 de marzo del 2022 y en otras tres oportunidades.

El Mandatario durante este miércoles visitó el Hospital Intercultural Makewe durante su gira en la Región de La Araucanía, desde donde abordó la situación de violencia en la zona, la que destacó “ha ido a la baja” desde su asunción como primera autoridad.

“Ustedes han visto que en los últimos años han disminuido los hechos de violencia en la Araucanía, siguen existiendo, pero han disminuido significativamente respecto a cómo encontramos la situación cuando asumimos el gobierno. No van a desaparecer de la nada, esto es un proceso largo y difícil, pero si estamos avanzando en la senda correcta ha sido porque acá todos hemos entendido que esto no se trata solamente de aplicar la fuerza bruta, no se trata solamente de un problema policial, que también lo es, y por eso hemos fortalecido a las policías”, afirmó el Mandatario.

A renglón seguido, el Presidente Boric habló sobre la vinculación de un arma usada en el atraco a Brinks con lo ocurrido en Temucuicui en 2022, señalando que “estas no son reivindicaciones de los pueblos originarios, acá hay delincuencia también”.

No obstante, agregó que “hay reivindicaciones históricas que tienen sentido y que había que escuchar, había que sentarse a conversar con las comunidades, había que entender el origen de la demanda de tierras, que la demanda por paz es de todos los habitantes del sector de La Araucanía, de Arauco, de Malleco”.

Boric durante su visita en la Región de La Araucanía.

Comisión por la Paz y el Entendimiento

El Jefe de Estado también aseguró sentirse “expectante” respecto a las conclusiones de la Comisión por la Paz y el Entendimiento convocada bajo este gobierno, la cual entregará sus conclusiones en noviembre próximo.

“En el fondo las cosas sí se podían hacer de manera distinta y tenemos que sostener ese camino, no es fácil, es frágil, por eso ante cualquier eventualidad, no sirven las improvisaciones, hay que mantener la línea trazada”, sostuvo Boric, quien añadió que la instancia “es una política de Estado que yo espero, pacientemente, pero también con mucha expectación las conclusiones que nos va a entregar la Comisión (por la Paz y el Entendimiento) en noviembre para entregárselas y mostrárselas al país, y que como país y no como gobierno, nos comprometamos a hacernos cargo de esta herida que nos ha tenido sangrando durante tanto tiempo”.

Durante la oportunidad también destacó la salud intercultural y anunció la ampliación de la cobertura de Beca Indígena, la que ascenderá a 2.333 becarios: 746 para educación básica, 926 para educación media y 661 para la superior.