Botox, ácido hialurónico e indicios de “procesos anestésicos mayores”: clausuran clínica estética clandestina en Providencia

Hasta la comuna de Providencia llegó este viernes el seremi de Salud (s) de la Región Metropolitana, Jorge Vilches, para clausurar la clínica estética Copacabana, que estaba operando de forma clandestina, realizando procesos ligados a inyecciones de botox y ácido hialurónico. Además se habrían encontrado “indicios” de procedimientos mayores, como cirugías.

“Hoy hemos determinado la clausura de la clínica estética Copacabana por no contar con autorización sanitaria de salas de procedimiento, ni pabellones para realizar procedimientos estéticos a la población”, sostuvo la autoridad sanitaria.

Según explicó el seremi, en el lugar se encontró “una oficina que no cuenta con los espacios necesarios para el almacenamiento de medicamentos ni de insumos médicos, y en este caso particular, había medicamentos anticoagulantes, encima de estantes que no son adecuados para el almacenamiento de medicamentos y también implantes mamarios”.

Además, señaló que se revisó un pabellón de cirugía menor, el que “tenía insumos médicos recientes, material cortopunzante y frascos, ampollas de medicamentos utilizados que finalmente demuestran que este establecimiento estaba siendo utilizado para realizar procedimientos sin contar con la autorización sanitaria”.

Sobre los procedimientos estéticos que se realizaban en la clínica, el seremi precisó que, en virtud de los antecedentes recabados “al menos se realizaban procedimientos de administración de medicamentos inyectables como botox o como ácido hialurónico y a la luz de lo que estábamos revisando probablemente también tratamientos quirúrgicos que implicaban procesos anestésicos mayores”.

Desde la Dirección de Fiscalización municipal, Mirna Campo, informó el lugar cuenta con patente de “oficina administrativa, por lo tanto, en este momento ellos no tienen la autorización, bajo ningún contexto, de Seremi de Salud ni del municipio para poder realizar intervenciones mayores”.