Cadem: 86% cree que Presidente Boric no tiene experiencia para gobernar y solo a un 31% le genera confianza

Este domingo se conocieron los resultados que arrojó la última versión de la encuesta semanal Plaza Pública, que realiza Cadem, que reveló que solo el 13% de los consultados piensa que el Presidente Gabriel Boric tiene experiencia para gobernar, y el 86% cree que no la tiene.

Dicho ítem se enmarca en los atributos personales del mandatario, donde los que más resaltan son que tiene carisma (55%) y que es cercano y conoce las necesidades de las personas (49). Por otra parte, un 68% considera que no tiene capacidad para solucionar los problemas del país, no cuenta con autoridad y liderazgo, no cumple lo que promete y no tiene un buen equipo de gobierno; y un 69% indica que no tiene capacidad para gestionar crisis.

En cuanto a los atributos de gestión, de las 16 opciones consultadas solo una refleja un porcentaje mayoritario de aprobación, y es que un 56% valida la forma como el gobierno está gestionando el cuidado del medioambiente. Respecto a los otros atributos, los que concitan mayor desaprobación son los referidos a orden público e inflación (76%), la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico (78%) y la inmigración (82%).

Pese a ello, la aprobación del jefe de Estado tuvo un mínimo incremento de un punto porcentual, llegando al 28%, y su desaprobación cayó del 67% al 66%. No obstante, al 31% le genera confianza la figura del Presidente, mientras que al 68% le produce desconfianza.

Nuevo proceso constituyente

En tanto, el sondeo detalló que un 67% de los encuestados está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Carta Magna. No obstante, solo un 43% piensa que este proceso es mejor que el realizado por la fallida Convención Constituyente, mientras que el 30% cree que será peor y el 23% que será igual.

Respecto a este último punto, el 37% ha seguido con mucho o bastante interés las noticias sobre el acuerdo constitucional que logró el Congreso, contra el 40% que manifestó tener poco o nada de interés.

En este contexto, el rol de los expertos en este nuevo proceso constituyente es evaluado por el 55% de los consultados con notas que van del 1 al 4, mismas calificaciones y similar porcentaje de quienes creen que el nuevo Consejo Constitucional logrará proponerle al país una Carta Fundamental que sea votada a favor.