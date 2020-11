Carabineros: 34 eventos de desórdenes se registraron durante la jornada de lunes

34 eventos de desórdenes de registraron durante la jornada de este lunes. Así lo informó Carabineros durante esta mañana en un nuevo balance de la institución entregado por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector Esteban Díaz Urbina.

De los 34 eventos registrados ayer, el 79,4% corresponde a barricadas, desórdenes y saqueos.

Asimismo, en el contexto de manifestaciones, se registraron 46 detenidos (23 en la Región Metropolitana y 23 en regiones), 2 civiles y 8 carabineros lesionados, 2 ataques a vehículos y 2 ataques a cuarteles de la policía uniformada (a la 20 comisaría de Puente Alto y a la Tenencia de Tongoy).

“Parte de los detenidos fueron por saqueos, a una farmacia y comercio electrónico. Claramente, aquí no hay manifestación legítima ninguna, lo que hay es delincuencia. Aquellas personas que se están convocando, que son pocos, no son más de 400 personas en el centro de Santiago y en algunas regiones y que generan graves desórdenes públicos, no creen en la democracia”, dijo el subsecretario Galli.

Algunas de estas protestas se registraron en el centro de Santiago, en cercanías de La Moneda.

En un registro acumulado, desde el 16 de octubre hasta ayer, carabineros contabiliza 793 eventos de desórdenes (397 en la RM y 396 en regiones).

Balance semanal

Además, como cada martes, Carabineros entregó un balance de su gestión de la última semana. En esa línea, la policía uniformada informó que entre el 16 y el 22 de noviembre se detuvo a 9.333 personas, 3.352 de ellos por delitos contra la salud pública.

De acuerdo a registros de Carabineros, a la fecha han sido detenidas 334.483 personas por delitos contra la salud pública.

Además, se informó de 267,7 kilos de droga incautada en la última semana, con lo que a la fecha se han decomisado 10.057 kilos de drogas.

En esa línea, se han incautado 38 armas de fuego, sumando 2.315 a la fecha. Con todo, 19 bandas fueron desarticuladas en la última semana.