Carabineros desplegará más de 7 mil uniformados para plan “Septiembre seguro”

Un contingente de 7.692 carabineros será desplegado en el marco del plan “Septiembre seguro”.

Así lo informó hoy el Director Nacional de Orden y Seguridad, general inspector Esteban Díaz Urbina, en el balance que realiza la policía uniformada los martes.

La labor policial comprende controles de tránsito en la ruta considerando el alto número de vehículos que se movilizan por las autopistas en Fiestas Patrias. De hecho, el gobierno estima que 390 mil vehículos saldrán de Santiago entre el jueves 16 y domingo 19.

En esa línea, se realizarán fiscalizaciones con alcotest y narcotest a conductores, para la prevención de accidentes viales, así como la fiscalización en terminales de buses y centros comerciales. Sobre esto último, se espera que salgan de los terminales de buses de la Región Metropolitana unas 800 mil personas para este 18.

También se realizarán tareas de resguardo sanitario en las comunas, controlando el cumplimiento de los aforos en reuniones sociales, informó Carabineros.

De esta forma, son 3.191 los uniformados que prestarán servicios extraordinarios en la Región Metropolitana y 4.501 en el resto del país. “Estamos ya en marcha con nuestro plan de trabajo Septiembre seguro para que las personas que tengan la posibilidad de salir lo hagan en tranquilidad”.

En esta oportunidad, a diferencia de los anteriores fines de semana largo, no habrá ni cordones sanitarios ni aduanas sanitarias. Sin embargo, “vamos a estar controlando lo que siempre hemos controlado, que no existan buses piratas, que no existan personas conduciendo bajo la influencia del alcohol y drogas, que no existan personas transitando sin la documentación de su vehículo, que ponen en peligro al resto de los ciudadanos”.

“Vamos a ser drásticos en los controles de alcotest y narcotest, especialmente en horario nocturno y también vamos ser drásticos e implacables en la aplicación del toque de queda y en los aforos en aquellos lugares donde se va a congregar público, especialmente en horario nocturno”, aseguró el uniformado.