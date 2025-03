“Carabineros tiene que revisar sus procedimientos”: delegado de O’Higgins por demora tras llamado de víctima en Graneros

El delegado presidencial de la Región de O’Higgins, Fabio López, indicó que “no se descarta ninguna hipótesis” en torno a la investigación por el caso del asesinato de un matrimonio en Graneros, el pasado miércoles en su domicilio.

“Hay que distinguir claramente, para no generar alarma en la población, no todo lo que ocurre es crimen organizado. Probablemente sean bandas que se concertaron para cometer este y otros delitos, pero no necesariamente puede ser crimen organizado”, señaló a 24 Horas el delegado López, tras reunirse con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, para discutir los temas de seguridad en la zona.

Delegado presidencial de la Región de O'Higgins, Fabio López.

En ese sentido, también se refirió a las críticas que han surgido estos últimos días frente a la señalada demora de Carabineros al momento de atender la emergencia, en la cual, según ha trascendido, fue de aproximadamente una hora desde la realización de la llamada al 133 que hizo una de las víctimas. Al respecto, López dijo que “Carabineros tiene que hacer una revisión de sus procedimientos” y que “aquí, al cortarse la llamada, Carabineros respondió buscando una georreferenciación del teléfono y finalmente llegaron, por eso yo no me quiero referir a ese tema, porque finalmente es parte de la investigación”.

Por otro lado, también abordó la situación delictual en las comunas rurales, tema que la subsecretaria del Prevención del Delito, Carolina Leitao, ha señalado en los últimos días como “carente de datos objetivos” frente a un posible aumento y desplazamiento de estos desde las comunas urbanas hacia las rurales: “Efectivamente hay una presencia. El crimen organizado se presenta, por ejemplo, en el robo de materiales o insumos agrícolas”.

Asimismo, dijo que “hay un foco preocupante tanto en la Región de O’Higgins y Maule, que se está mirando con mucha detención, en donde se tienen que hacer distintos abordajes para poder evitar la ocurrencia de distintos delitos que, por cierto, nos tienen preocupados”, concluyó el delegado presidencial.