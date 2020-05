Carlos Cuadrado Prats, alcalde de Huechuraba: “El 93% de los casos están concentrados en La Pincoya”

Del paquete de medidas con que Huechuraba enfrentará a partir de hoy en la noche la cuarentena total, el alcalde Carlos Cuadrado Prats destaca que “reforzamos los monitoreos epidemiológicos de las personas que tienen que estar cumpliendo su cuarentena, pese a que el gobierno no nos entrega los datos georreferenciales”.

¿Cómo lo harán?

A través de redes sociales, volanteo en las ferias y perifoneo en los barrios dimos a conocer el fono Covid Huechuraba, donde cualquier persona que sabe que un vecino que está en cuarentena y no la está cumpliendo, o que fue diagnosticado positivamente y no permanece en su casa, nos puede llamar en reserva. Nosotros enviamos un equipo epidemiológico al lugar para constatar si es efectiva la denuncia, en qué condiciones está esa persona y qué necesita para poder quedarse los 14 días sin salir de su casa. El incumplimiento se puede deber a la necesidad de asistencia médica o de alimentos. Tenemos más de 500 personas monitoreadas. El fono también está abierto a cualquier duda sobre síntomas.

¿Esa cifra de personas monitoreadas coincide con las cifras del Minsal?

Tenemos un desfase, un margen de 30 ó 40 casos fuera del conocimiento oficial. Huechuraba está hoy entre las 10 comunas con más contagios entre el 27 de abril y el 11 de mayo. En estas dos semanas nuestra curva se disparó.

¿La cuarentena total llega en el momento justo?

La habíamos pedido mucho antes. Hoy el 93% de los casos los tengo concentrados en La Pincoya, y ahí tengo una posibilidad enorme de que se expanda en forma brutal el virus, porque no hay condiciones sanitarias para hacer una cuarentena en buenas condiciones. Tengo a la mamá, al papá y a los tres hijos viviendo en una pieza o tres familias en una casa.

Aparte de La Pincoya, tiene realidades distintas que enfrentar en esta cuarentena, como Ciudad Empresarial, Pedro Fontova Norte, Los Libertadores…

Sí, pero no hacemos distinciones sociales ni geográficas en la forma de ayudar en tiempos normales ni ahora en crisis. En algunos lugares de nuestra comuna la gente no podrá llegar a trabajar; en otras zonas, a partir del lunes no podrán salir a sus trabajos, como lo estaban haciendo muchos y muchas que no estaban en teletrabajo. En otros barrios en que las personas no tienen ahorros, habrá familias que no van a poder parar la olla, y en otros sectores más acomodados igual se producirán crisis, porque a la mujer o al hombre los despidieron o los enviaron al seguro de cesantía y tienen que seguir pagando el dividendo, los gastos comunes, la isapre, la AFP, los colegios o universidades.