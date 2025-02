Caso Ojeda: Cordero dice que si se afectó la soberanía chilena en el crimen “las acciones serán tomadas en consecuencia”

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, evitó hacer una referencia explícita a la nota de The New York Times en español que aborda la tesis del Ministerio Público sobre la motivación política del crimen de Ronald Ojeda y da cuenta que agentes de contrainteligencia habrían estado operado desde la Embajada de Venezuela en Chile.

La autoridad de gobierno garantizó de comprobarse que el régimen de Nicolás Maduro ejecutó el secuestro y homicidio del disidente refugiado “las acciones serán tomadas en consecuencia”.

“La nota a lo que se refiere es a un trascendido de una fuente en off sobre que habrían operado en Chile durante un tiempo funcionarios de contrainteligencia. Pero en cualquier caso, en relación a esa nota, los aspectos que están vinculados a la investigación del exteniente Ronald Ojeda están en manos del Ministerio Público. El Ministerio Público ha señalado cuál es su hipótesis de investigación, ha entregado antecedentes en el contexto de la formalización y el Ejecutivo ha sido muy claro sobre la posición que tiene en relación a esta investigación y por qué considera plausible y apoya la tesis del fiscal Héctor Barros en este caso”, expuso Cordero.

Respecto a que los agentes habrían operado para que se materializara el crimen, la autoridad de gobierno fue cauta.

“Yo no me voy a pronunciar sobre eso. Es una fuente en off y, en cualquier caso, si el gobierno tuviera antecedentes sobre ese punto, son antecedentes que por ahora forman parte de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Lo demás, como ha señalado el Ejecutivo, antecedentes que puedan ser útiles para otras investigaciones, como por ejemplo las que se están llevando a cabo o que pudieran llevarse a cabo en la Corte Penal Internacional, son antecedentes que el Ejecutivo va a ver la forma y modo en que los pueda acompañar”, dijo.

Asimismo, reforzó la posición del gobierno del Presidente Gabriel Boric respecto a una eventual vulneración de la soberanía nacional en este caso.

“El Presidente de la República ha sido claro sobre este tema. Es un asunto que no solo compromete un crimen en relación a un ciudadano venezolano, a un disidente venezolano, sino que además de eso, es un crimen que pudo haber afectado la soberanía de nuestro país. Las acciones serán tomadas en consecuencia. El Presidente ya se ha referido sobre eso, y por las razones de la investigación y los asuntos comprometidos, por cierto, son algo que nosotros no podemos debatir ni dialogar públicamente, sino que simplemente informar las acciones que se adoptarán en su oportunidad”, aseguró.