Casos acumulados de coronavirus en Chile se acercan a los 140 mil y 74 personas fallecieron durante las últimas 24 horas

De acuerdo al reporte de este lunes, el Ministerio de Salud (Minsal) informó que los casos acumulados de coronavirus en nuestro país ya se acercan a los 140 mil.

Ello porque el ministro Jaime Mañalich dio a conocer que durante las últimas 24 horas se produjeron 4.696 contagios, con lo que el total desde el 3 de marzo pasado (día del inicio de la pandemia) llegó a 138.846 casos.

De los casos nuevos, 4.237 presentaron síntomas, mientras que los restantes 459 son asintomáticos. “Siempre alrededor del 10% siguen siendo pacientes que no presentan síntomas y que de acuerdo a la metodología anterior no los habríamos incluido como casos, pero desde que los incorporamos como pacientes positivos, independiente de que no tengas síntomas, suman este 10%, 11% adicional”, comentó Mañalich.

De esta manera, por sexto día consecutivo se ha computado una cantidad de infectados diarios mayor a las 4 mil personas.

A su turno, el número de casos activos informado durante esta mañana es de 24.334 personas.

En tanto, el número de nuevos fallecidos hasta el cierre del domingo a las 21.00 horas es de 74 personas, con lo que la cifra total de víctimas fatales por el Covid-19 es de 2.264.

Estas 74 personas representan la cifra más baja en seis días.