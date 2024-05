Cathy Barriga agradece a jueza que habló de un posible hostigamiento: “Ella empatizó con lo que yo estoy viviendo”

En un diálogo con la prensa cuando ya había subido a su automóvil para dejar el Centro de Justicia este viernes, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga agradeció el planteamiento que hizo la jueza del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, Claudia Burgos, al señalar que podría haber un hostigamiento hacia la imputada en el marco de las fiscalizaciones al cumplimiento del arresto domiciliario total fijado para ella tras ser formalizada por fraude al fisco en enero.

Barriga se emocionó en la audiencia en que se mantuvo su arresto domiciliario total.

Su defensa expuso que la condición TEA del hijo menor de la exalcaldesa complicaba que pudiera atender los controles que los funcionarios policiales realizaban en altas horas de la noche.

“La verdad es que por primera vez siento que alguien que trabaja para la justicia dice lo que realmente está pasando. Estoy muy agradecida de la audiencia de hoy día. Lamentablemente no son públicas. Yo estoy viviendo una situación que va más allá de los límites, tanto judiciales, mediáticos. Hay un hostigamiento y es lo que hizo referencia y vio a la jueza”, comentó la exjefa comunal.

“Yo tengo un hijo del espectro autista y ella empatizó con lo que yo estoy viviendo, porque los niños tienen temas con los ruidos y yo esto quiero aprovechar de visibilizarlo por muchas madres que tienen hijos autistas”, expresó.

“Me voy tranquila dentro de todo el escenario que yo vivo injusto, me voy de verdad contenta”, cerró.

Jueza aludió caso de Daniella Chávez

La magistrada Burgos advirtió a la fiscal Constanza Encina que se debía “evitar que esto se torne un hostigamiento”.

“Cuando yo vi este escrito del defensor, donde vi que a ella la habían fiscalizado en un solo mes como 100 veces, me impactó. O sea, está bien, la formalizaron por un delito grave, es una persona conocida, pero ya le dijeron que no se va. Que no hay peligro de fuga. Ya está ratificada la medida cautelar”, señaló.

A modo de ejemplo, la jueza aludió el caso de la modelo Daniella Chávez, que debió permanecer en aislamiento tras un viaje durante la pandemia de coronavirus.

“Les voy a traer a colación un hecho que ocurrió en la pandemia, de una chica que era bien conocida, la fiscalizaba por la cuarentena el Servicio de Salud nueve veces al día. Y el recurso de protección fue acogido porque efectivamente era un hostigamiento”, sostuvo.

La jueza dijo que quería evitar que este debate se torne en un “debate de infracción de garantías por desigualdad ante la ley”.

“Yo comparo esta fiscalización con el 90% de los arrestos domiciliarios que tengo en esta jurisdicción, que es una jurisdicción compleja, donde hay muchos delitos violentos y pocos arrestos domiciliarios y con suerte hay dos visitas en la semana”, expuso.

La magistrada llamó al Ministerio Público a evitar estas audiencias, comentando que la causa podría extenderse por años y la medida cautelar no podría sostenerse con la intensidad que tiene.

“Yo entiendo que si los peritajes tienen que ser de la calidad que el tribunal exige, porque lo está exigiendo de un muy alto estándar, esta es una causa que va a durar mucho tiempo, probablemente dos años de investigación y una medida cautelar así no se va a sostener dos años con esa intensidad. Hasta la prisión preventiva se deja sin efecto cuando la investigación se extiende tanto tiempo o excede el plazo legal. Entonces, pongámonos de acuerdo para evitar estas audiencias en que además viene tanta prensa respecto de una causa que es judicial y que deberá preocuparnos sólo a propósito de lo jurisdiccional”, recalcó la jueza.