Celestino Córdova baja huelga de hambre y podrá salir a su rewe por 30 horas

El machi Celestino Córdova -condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay en 2013-, decidió deponer una huelga de hambre de 106 días, que tenía tensionada a la Región de La Araucanía y a La Moneda.

Desde hace dos semanas que las negociaciones entre el machi y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el subsecretario de la cartera, Sebastián Valenzuela, venían avanzando, pero fue entre el lunes y este martes que todo comenzó a decantarse.

Fue el 7 de agosto cuando el grupo de apoyo del machi se reunió con los representantes de Justicia. En esa instancia no hubo acuerdo y solo se conocieron las propuestas de las partes, en una cita a través de la aplicación Zoom.

Celestino Córdova pidió al gobierno que le diera la posibilidad de cumplir entre cuatro y seis meses de su condena en su “rewe” (domicilio). Desde allí, según su versión, podría dirigirse espiritualmente a su comunidad. Sin embargo, Justicia desechó esa posibilidad y lo mismo hizo el 13 de agosto la Corte Suprema, al rechazar el recurso de amparo de la defensa del machi.

Pero el viernes de la semana pasada comenzaron a surgir algunas señales de acuerdo: el Ejecutivo le extendió una propuesta a Celestino para que pudiera salir por 15 horas a su “rewe”, custodiado por Gendarmería, y en las mismas condiciones en que salió en 2018, y ocho medidas para avanzar en el reconocimiento cultural de los ritos mapuches en las cárceles. No obstante, no fue suficiente: Celestino no aceptó y anunció el inicio de una huelga seca.

En las tratativas participaron el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y el Colegio Médico (Colmed), instituciones que terminarían siendo claves para un acuerdo. Además, el lunes en la noche llegó a La Araucanía como mediadora la diputada PC Karol Cariola.

Con la amenaza latente del inicio de una huelga seca -lo que complicaría aún más el estado de salud del machi-, Celestino extendió una contraoferta: aceptar las propuestas del gobierno, deponer la huelga de hambre, pero siempre y cuando lo dejaran salir a su “rewe” por 30 horas.

Entre la noche del lunes y el mediodía, las posiciones comenzaron a acercarse. Larraín y Valenzuela analizaron la contraoferta del machi y aceptaron. Pero faltaba formalizar la propuesta, y la firma de Celestino. Para ello, cerca de las 16.00, el gobierno extendió un documento con los ocho puntos de acuerdo, los que fueron firmados por el machi: la salida por 30 horas al “rewe”, que recupere sus condiciones físicas en el Hospital de Nueva Imperial, que sea trasladado a un Centro de Estudio y Trabajo de Gendarmería, módulos especiales para mapuches en las cárceles de Angol y Temuco, que la defensoría gestione una audiencia para revisar las medidas cautelares del machi, dejar exento de sanciones internas a los huelguistas de Temuco, continuar con diálogos interculturales con Justicia, y que comuneros mapuches presos ingresen a programas de estudio y trabajo de Gendarmería.

CAM se adjudica atentado

Un violento enfrentamiento entre carabineros y encapuchados ocurrió la tarde de este martes, en Loncoche, en La Araucanía. Según explicó el comisario Héctor Bravo, de la Bipe de la PDI, “cinco sujetos premunidos con armas de fuego intimidaron a los operarios y trabajadores y procedieron a quemar cuatro máquinas forestales y una camioneta, la que, además, usaron para huir del lugar y dejaron abandonada”. Fue durante la huida cuando los encapuchados fueron enfrentados por carabineros, desatándose un intercambio de disparos que no dejó a personas lesionadas.

Según el comisario Bravo, “se encontró un lienzo alusivo a la causa mapuche y a la libertad de las personas que se encuentran cumpliendo condenas por delitos similares, adjudicado por la Coordinadora Arauco Malleco”.