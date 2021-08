Colegio de Matronas anuncia paro para este jueves

Un “paro de advertencia” anunció el gremio de matronas, el que tendrá lugar durante la mañana del jueves. ¿La razón? Una serie de indicaciones introducidas al proyecto de reforma del Código Sanitario, con miras a discutirlo en la Cámara de Diputados.

Desde el Colegio de Matronas afirman que estas reformas, de realizarse, no solo implicarían una reducción del ámbito en el que estas profesionales pueden intervenir, limitándolo a un escenario “no patológico”. Esto, en lo práctico, impediría a las matronas a intervenir en pacientes con enfermedades de transmisión sexual, ni indicar métodos de regulación de la fertilidad, entre otras funciones que hoy por hoy sí cumplen.

En el Ministerio de Salud argumentan haber escuchado los planteamientos del gremio durante la redacción de las indicaciones. Mientras, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados informan que se citará a las matronas para conocer los alcances de las modificaciones propuestas.

Cuatro años de proyecto

Durante cuatro años, una mesa convocada por el Ministerio de Salud y compuesta por catorce colegios profesionales de la salud (entre ellos el Colegio de Matronas y Matrones de Chile), estuvo evaluando distintas reformas al Código Sanitario. En el caso de las matronas, uno de los cambios más importantes aplica a la regulación de las funciones que han ido asumiendo en las últimas décadas, y que van más allá del pre parto, parto, post parto, incluyen climaterio y anticoncepción.

En un video que se ha hecho difundir a través de redes sociales, Anita Román, la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, resume la situación: “Con las indicaciones ingresadas por el Minsal, todo nuestro quehacer se reduce solo a acciones de normalidad, dejando así a nuestra población sin la histórica competencia legal que hemos tenido para poder dar una hipótesis diagnóstica y un tratamiento oportuno de cualquiera de las afecciones que tengan nuestras mujeres”.

Mientras que desde el Ministerio de Salud sostienen que “dentro de las indicaciones al Proyecto de Ley en el caso específico de la matronería, se incorpora a su ámbito de ejercicio los trastornos ginecológicos, no sólo área sexual y reproductiva; se incorpora el área de la sexología, además de la formalización de las licencias maternales y se amplían aspectos de prescripción de medicamentos y exámenes clínicos”.

Sin embargo, esta no es la misma evaluación que tiene Román, quien detalla que “perderíamos entre el 60% o el 70% de nuestras funciones, porque las indicaciones eliminan el artículo 117. Dentro de las funciones que se nos sacan, se nos dice que las matronas estamos solo para lo formal, entonces no podríamos indicar métodos de regulación de fertilidad, no podríamos ver las enfermedades de transmisión sexual, no podríamos prevenir con las acciones que hacemos el cáncer ginecológico”

Una de las cosas que más preocupa al gremio son las consecuencias que una legislación como esta tendría en el acceso a la salud de sus pacientes: plantean que si las labores de las matronas son traspasadas a médicos o enfermeras, se corre el riesgo de que la espera por atención, sobre todo en salud primaria, aumente.

“Lo que más afectaría, evidentemente, sería la entrega de métodos de regulación de fertilidad, ya que nosotros tenemos una autonomía para determinar a cada persona cuál es el que le conviene. Como no vamos a poder atender en las patologías, no vamos a poder hacer esa determinación. Por otra parte, no podríamos controlar ningún embarazo, por ejemplo, que tenga alguna patología. Las mujeres estarían obligadas, todas, a ir a un centro secundario”, explica Morán.

Movilización

En un comunicado difundido por el Colegio de Matronas y Matrones de Chile, anuncian declararse “en estado de alerta máxima tras conocerse el envío de un Proyecto de Ley por parte del Gobierno, que modifica el Libro V del actual Código Sanitario, sin considerar el trabajo previo realizado durante 4 años por el Colegio de la Orden”.

El diputado Miguel Crispi, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, comenta que por ahora no se votara, sino que se hará una audiencia extensa el lunes 30 de agosto para evaluarlo. “Lo que correspondía es que nosotros lo recibiéramos y lo pusiéramos a votar de inmediato, pero lo que acordamos fue ponerle un stop a la tramitación, y en cuanto pudiéramos, escuchar de nuevo al Colegio de Matronas, Enfermeros, Podólogos, todas las distintas profesiones que son incorporadas al Código Sanitario”, comenta Crispi.

Respecto a lo que se planea para las próximas semanas, del Colegio aseguran haber hablado con el ministro de Salud, Enrique Paris, y que hay comprometida una reunión que aún no se define. Ayer, en una asamblea online que ratificó el paro de actividades contó con la presencia de más de mil matronas.

Sobre las movilizaciones, Román indica: “Yo quiero decirle a las autoridades que las matronas estamos dispuestas a defender desde nuestro ámbito la salud pública. No solo están tratando de eliminar la matronería de este país, sino que en el fondo lo que están haciendo es decir que las mujeres poco importan, y quien de la actividad y quien la haga va a dar lo mismo. No hay ningún respeto por los derechos sexuales ni reproductivos”.