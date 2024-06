Continúa la búsqueda del excursionista Claudio Moreno en Villarrica ante desfavorables condiciones climáticas y más de un metro de nieve caída

Con drones, perros adiestrados y varios equipos desplegados. Así continúa la búsqueda de Claudio Moreno, temuquense de 46 años de edad que el pasado miércoles practicaba snowboard en el Parque Nacional Villarrica, en la comuna de Pucón, y a quien se le perdió el rastro desde ese día.

Según informó Carabineros, la Sección Dron de la Zona Araucanía Control Orden Público, está pilotando drones, cuya tecnología permite operar en condiciones climáticas adversas, soportando temperaturas bajo cero.

Según se detalló desde la institución uniformada, las naves no tripuladas patrullan en áreas de difícil acceso como quebradas o acantilados, los que no son posibles de revisar para personas o aeronaves de mayor tamaño como helicópteros. Asimismo, precisaron que los drones “facilitan la búsqueda para no exponer a los rescatistas a riesgos innecesarios”.

El coronel Ramón Rost, jefe de operaciones de la Zona de Carabineros Araucanía, explicó que una de las particularidades “más relevantes” de esta tecnología, es que el dron posee cámara térmica para diferenciar la temperatura de una persona entre las capas de nieve, la que ya ha sido utilizada en la búsqueda.

“Efectivamente es un dron que contiene, tiene las capacidades técnicas para poder operar de noche y también con escasa visibilidad, con bajas temperaturas”, sostuvo la autoridad.

Sobre la búsqueda, el coronel Rost afirmó que “cuando se extravía una persona, hay dos aristas. La arista del rescate en sí, pero también hay una parte investigativa que también se está realizando, que ve la parte de la toma de declaración de los testigos y estamos viendo, analizando todo esto”.

“Lo importante es que desde el primer momento se está buscando a la persona y seguimos en esto. Nosotros trabajamos conforme lo señala la fiscalía y al momento nosotros seguimos buscando. Ahora, lo que hay que tener presente es las desfavorables condiciones climáticas, con más de un metro y medio de nieve, lo que dificulta la búsqueda”, sostuvo.

En cuanto a la búsqueda, esta se ha centrado en el sector Huincacara, hacia el poniente del volcán, concretamente hacia el cráter. Además, están participando equipos del Gope de Carabineros, Ejército y Bomberos.

El delegado de La Araucanía, José Montalva, aseguró que “desde el primer momento se han desplegado las mayores capacidades del Estado en esa búsqueda”. Sin embargo, señaló que las malas condiciones climáticas y el involucramiento de civiles han dificultado las labores de los equipos de emergencia.

“Hay una dificultad mayor por la nieve que ha caído, por los días que hemos tenido de baja visibilidad, de pocos periodos de luz día que han dificultado muchísimo la búsqueda”, indicó.

Asimismo, hizo un llamado “sobre todo a las personas de la sociedad civil que quieran colaborar en esta búsqueda, lo puedan hacer coordinados con el Gope que está en el lugar coordinando”.

“Porque han habido días donde ha tenido que usarse tiempo, energía y personal de la búsqueda de la persona desaparecida en la colaboración en personas de la sociedad civil que a veces con el afán de buscar se pierden y hay que ocupar tiempo de la búsqueda original”. Esta situación, acusó, el delegado, “dificulta que se centren todos los esfuerzos en la búsqueda original”.