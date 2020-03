Coronavirus: Minsal arrienda Espacio Riesco para instalar camas y gestiona la reserva de hoteles para personas que estén en cuarentena

201 casos de contagiados con coronavirus fue la cifra informada hoy por el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ante ello, y continuando con las medidas para controlar la propagación del virus, el Minsal informó del arriendo de recintos externos a los hospitales para instalar camas y dar cabida a personas que se encuentren en cuarentena.

Entre ellos están el Espacio Riesco y un hospital de campaña instalado en Cerrillos, según señaló el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. “Además del hospital de campaña que tenemos planificado instalar en espacio Ciudad Bicentenario de la comuna de Cerrillos, hemos confirmado el arriendo de Espacio Riesco, con más de 27 mil metros cuadrados, en donde podemos llegar a instalar hasta 3 mil camas adicionales a nuestro sistema”.

“Entre el sistema público y las clínicas suman 39 mil camas, con las estrategias que se implementarán, vamos a sumar 4 mil camas más, es decir, vamos a llegar a 43 mil camas duplicando casi la cantidad de camas de la unidad del paciente crítico”, añadió.

Además, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo hoy que la cartera está gestionando la posibilidad de arrendar hoteles para mantener a personas que se encuentren en cuarentena de coronavirus y no puedan permanecer en sus domicilios.

“En la etapa que estamos ahora, con los 201 casos que he señalado, lo esencial son dos medidas: distanciamiento social y aislar a los casos que están positivos, para lo cuales el subsecretario está gestionando el arriendo de localidades como hoteles. No quiero dar ningún detalle para que no se nos suba el precio”, dijo Mañalich sobre esta medida.

Así, explicó que “las personas que no puedan cumplir aislamiento en esta etapa en su domicilio, tenerlos en un recinto con personal auxiliar, sanitario, con una enfermera, porque son personas no enfermas que requieren estar aisladas”.

Luego, al ser consultado por más detalles sobre la medida, dijo: “Hay personas que no pueden cumplir el aislamiento en su casa, porque están solos, porque no tienen capacidad de cocinar, tienen discapacidad, son muy dependientes de terceros que no van a llegar a su casa a atenderlos o las condiciones del hogar no proporcionan el aislamiento conveniente. Para esas personas, que están positivas del examen, pero que en la práctica casi no están enfermas o sus síntomas son muy leves, necesitamos un aislamiento en recintos parecidos a hoteles o guarderías o lo que fuere”.