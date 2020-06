Couve dice que ajuste metodológico “no es el sistema óptimo” pero significa un “avance significativo”: “Tenemos que tener una actitud de que esto es dinámico”

El ministro de las Ciencias, Andrés Couve, abordó el cambio metodológico para el conteo de fallecidos y aseguró que "sin duda no es el sistema óptimo, pero estamos avanzando y esto un avance muy significativo como han sido otros avances en el pasado”.

“Esto ha sido un fenómeno de una dimensión inédita para todo el mundo. Todo el mundo está aprendiendo constantemente. Los ajustes metodológicos son apropiados. Tenemos que ir haciéndolos cada vez que se haga necesario porque la información va creciendo, las necesidades van creciendo”, sostuvo la autoridad en conversación con Radio Universo.

En esta línea, la autoridad sostuvo que “tenemos que tener esta actitud de que esto es dinámico, de que tenemos que ir ajustando las metodologías dependiendo de en qué fase está la epidemia y como Ministerio de las Ciencias, como gobierno, hemos siempre estado encaminados a esa dirección: establecer las metodologías que sean mejores, precisas y que den más y mejor información a la ciudadanía”.

El ministro fue consultado si con este nuevo sistema que deja fuera de este conteo "a los fallecidos que no tuvieron una PCR no implicaría que se “subestime la pandemia”, a lo que contestó: “Este es un sistema de información que que está en construcción y que la epidemia nos ha exigido construir. Este sistema de información tiene que responder de una manera inédita, y no es solamente en el caso chileno, sino en todo el mundo, pero que está teniendo que actualizar sus sistemas de información”.

“Hemos hecho un cambio metodológico importante, que va en la dirección correcta y constituye una reforma sustancial que permite que cualquier persona pueda ir a revisar estos números, que sabemos exactamente la base de datos de la que se origina. Sin duda no es el sistema óptimo, pero estamos avanzando y esto un avance muy significativo como han sido otros avances en el pasado”, comentó la autoridad.

En esta línea, sostuvo que Chile está siguiendo metodologías de España, Noruega, Reino Unido, Suiza, entre otros.

Ministro por vacuna: “La estrategia es embarcarnos en la participación de ensayos clínicos”

Consultado por el eventual de acceso de Chile a una vacuna, Couve comentó que "es importante que esa sea la esperanza, es la salida de esta pandemia”.

El ministro explicó que la Organización Mundial de la Salud actualmente informa que hay alrededor de 10 desarrollos de vacuna que están en fase clínica.

“Como Ministerio estamos contactando a algunos desarrolladores y queremos promover ensayos clínicos colaborativos y eso implica generar alianzas con universidades, con el sector académico y con empresas que se dedican a la manufactura de productos farmaceúticos que también tienen mucha experiencia”, comentó.

En esta línea, sostuvo que la estrategia apunta a “participar en ensayos clínicos” para que que eso “nos ponga en una situación de colaboración y de alianza con algunos desarrolladores”.