Covid-19: más de 45 mil personas han sido hospitalizadas en casi ocho meses

A penas llegó el coronavirus a Chile, el 3 de marzo, la preocupación de las autoridades y de los expertos era qué tan preparada estaba la red hospitalaria para atender a los contagiados más graves. Se arrendaron espacios privados y hasta se acondicionaron salas de espera de los centros médicos. Se creía que la demanda por internación sería alta, y así ocurrió.

La Tercera accedió al más reciente reporte del Ministerio de Salud sobre egresos hospitalarios por coronavirus, desde el 4 de marzo a la fecha. En este se da cuenta de que, en casi ocho meses, las altas de pacientes desde unidades básicas, intermedias y UCI superan los 42 mil. Eso, sumados los 2.735 pacientes que hasta ayer eran atendidos en centros públicos y privados, eleva a 45.132 las personas que han requerido ser hospitalizadas por Covid-19 a lo largo de la pandemia.

Para el decano de Medicina de la U. Finis Terrae, Alberto Dougnac, “no hay ninguna patología aislada que reporte en la historia de Chile un número tan alto. Esto es mucho más que infecciones graves, neumonías o accidentes”.

Los egresos por coronavirus del período ya superan a las hospitalizaciones por enfermedades infecciosas de todo el año pasado (37.001), las del sistema nervioso central (33.009) y a los trastornos mentales del comportamiento (32.103). También a los internos por afectaciones de la piel (24.812).

Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, explicó que “es un alto número no solo por la cifra, sino por la cantidad de días/ cama que implican estos pacientes. Cada uno de estos egresos no sería mayor problema si fuera similar a un paciente con cataratas, que es una cirugía ambulatoria. En cambio, estas hospitalizaciones por persona implican, en promedio, 13 días en UCI y otros 14 en camas de menor complejidad. Es decir, son entre 27 y 30 días por paciente”, explicó la autoridad, añadiendo que los plazos de tratamiento de un paciente con coronavirus “afectan considerablemente la gestión de los hospitales, pues no permiten la utilización de camas para otras patologías. En el sistema, la estadía promedio es de siete días, es decir, la de un paciente de Covid-19 es cuatro veces superior”.

En ese sentido, agregó que “esos 42 mil egresos, en estricto rigor, corresponderían a más de 160 mil altas hospitalarias, si tomamos en consideración el promedio de estadía normal”.

Según los datos de la encuesta nacional sobre ocupación de unidades críticas de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), el uso de las camas UCI, va a la baja desde agosto, luego de que en junio se alcanzara el peak.

Por ejemplo, actualmente hay 2.225 camas UCI disponibles y 1.671 utilizadas. Dougnac explica que la baja en las hospitalizaciones tiene que ver con varios factores, entre ellos que “el número de hospitalizados está en estrecha relación con el número de infectados, por lo tanto, lo que estamos viendo acá es el fiel reflejo del número de infectados”.

Según el reporte entregado ayer por el ministro de Salud, Enrique Paris, entre junio y julio había más de siete mil casos diarios, mientras que el martes se registraron 900. Ayer, en tanto, se informaron 1.519 contagios.

Luis Castillo, exsubsecretario de redes asistenciales y jefe de la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del Hospital Barros Luco, explica que “en la Región Metropolitana hay una reducción progresiva de la positividad, lo que también influye. Hay una baja en las hospitalizaciones medianas y graves, y una reducción muy significativa de quienes requieren tratamiento intensivo e intermedio. Ahora, seguimos con unidades llenas, pero no de Covid-19, sino de otras enfermedades”.

Capacidad hospitalaria

En tanto, la plataforma Icovid -que grafica los alcances de la pandemia tras el análisis de expertos de las universidades Católica, de Chile y de Concepción- publicó hoy el último informe sobre la capacidad hospitalaria.

En el documento se señala que la capacidad hospitalaria se mantiene estable, con una ocupación promedio de camas UCI del 77,1%.

En tanto, el porcentaje de uso de camas UCI por pacientes por Covid-19 a nivel nacional pasó de un 63% a un 58,1%. Sin embargo, el informe advierte que “existen regiones con una alta ocupación promedio de camas UCI. Se reportan promedios de ocupación UCI por sobre el 85% para la Región de La Araucanía y por sobre el 80% para Antofagasta y Biobío”.

El análisis muestra que cuando la pandemia estaba en su peak, el uso de camas UCI estaba por sobre el 113%, y que, incluso, 271 pacientes de coronavirus eran atendidos con ventilación mecánica fuera de la UCI. Esto, si se compara con el último registro del 22 de octubre, da cuenta de una baja ostensible. Hasta ese día el uso de camas UCI por pacientes de coronavirus era un 58%, y solo siete estaban con ventilación mecánica fuera de estas unidades.

Héctor Ramírez, investigador del Centro del Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, explica que “esto ha permitido retomar intervenciones que habían sido postergadas en el pasado, lo que, sin duda, es algo positivo. Para seguir así es fundamental mantener el sistema de atención de camas UCI integrado”.

Para Claudio Castillo, director de la fundación Horizonte Ciudadano y académico de la U. de Santiago, “hasta el miércoles, en promedio, había un 24,6% de pacientes en UCI en relación al total de pacientes hospitalizados. Sin embargo, en el último mes esa cifra era de un 26% y la última semana 26,7%, eso demuestra que no es lo mismo atender a los pacientes que ingresan, se atienden y salen. Hay casos graves que se están quedando internados por mucho más tiempo”, dice.