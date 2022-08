Delincuentes asaltan a conductora de furgón escolar: había ocho niños adentro del vehículo y se llevaron la mochila de una menor

Un hecho traumático. Eso fue lo que vivió un grupo de niños y una conductora de un furgón escolar en Puente Alto debido a un asalto realizado por seis delincuentes.

Los antisociales abordaron a la mujer, que se encontraba con la máquina detenida, y le quitaron un banano y las llaves del vehículo. Además, se llevaron la mochila y lonchera de una niña que iba de copiloto en el transporte escolar.

La conductora, identificada como Doris, señaló que iba con ocho niños de de primero básico a eso de las 6.45 de la mañana rumbo a su colegio. Le abrieron la puerta y le pusieron una pistola en la cabeza. “La niña no quería entregar, entonces me puso una pistola en la cabeza y (me dijo) que entregara las cosas”, dijo la mujer, visiblemente afectada, en conversación con el matinal de Mega. “La choqueada era la niña que estaba a mi lado, lloraba mucho. Afirmó su mochila. Me decía, ‘tía, estaban mis cuadernos’”, dijo la mujer.

El subcomisario de la Policía de Investigaciones René Aravena, de la Biro Sur, explicó que el hecho se dio luego de que los malhechores, que se movilizaban en un auto, asaltaron a una mujer en un paradero. Tras eso, vieron al furgón escolar y decidieron abordarlo. “Abordan a la conductora, le sustraen especies personales, las llaves del furgón, un mochila de una menor de edad, huyendo hacia el poniente y luego hacia el norte”.

La PDI se encuentra revisando cámaras del lugar para dar con los antisociales, que, según el relato de la conductora, serían menores de edad.

Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, en ese mismo matinal dijo estar “sorprendido de cómo (los delincuentes) no tienen ni un límite, esta es la muestra más clara de que tenemos que terminar con el sistema garantista que tenemos en nuestro país”.