Delincuentes roban vehículo en servicentro y lo estrellan en una casa en Maipú

La madrugada de este viernes un grupo de delincuentes robó un vehículo en un servicentro en Camino a Melipilla, el que luego estrellaron en una casa en la comuna de Maipú.

Éste último hecho se registró en un domicilio ubicado en avenida Cuatro Poniente con Campanario, donde el automóvil se estrelló contra la reja de la casa, quedando incrustado en el antejardín.

Según explicó el capitán Jaime Soto, de la Prefectura Santiago Rinconada, cerca de seis antisociales habrían intimidado a un conductor que se encontraba en una estación de servicio.

“Todos a rostro cubierto y premunidos con armas de fuego, en donde uno de estos se va hasta la puerta del conductor, le abre la puerta y lo golpea en reiteradas ocasiones con el arma tipo pistola en el rostro y en su cuero cabelludo”, indicó la autoridad policial.

El capitán Soto señaló que con el vehículo robado los antisociales chocaron el domicilio, dañando su reja perimetral.

En ese sentido, explicó que, una vez que los individuos se percataron que no podían sacar el vehículo “descienden y se dan a la fuga”.

La dueña de la casa afectada, Carmen Sepúlveda, explicó a Buenos Días a Todos de TVN que, producto del fuerte ruido que ocasionó el impacto pensó “que se iba a caer la casa”.

La jefa de hogar, tras percatarse de que algo había sucedido, salió de su domicilio y sus vecinos le informaron que los delincuentes ya se habían escapado.

“Cuando yo salí los vecinos estaban afuera. Y yo salí por atrás, por el otro portón. Entonces el pilar cayó ahí (…) yo no sé cómo salieron. Es que no me explico, y pensar que no les pasó ni una cosa”, señaló.