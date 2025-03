Desalojo de toma de Lajarilla: delegado presidencial advierte que se podrían volver a usurpar el terreno por “irresponsabilidad” del dueño

El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme González, acusó ya estar terminando el desalojo de la toma Edén de Lajarilla en Viña del Mar y advirtió que en caso de existir una nueva usurpación, queda en manos del dueño del terreno.

Ante el desalojo en sí, la autoridad regional destacó el trabajo de la fuerza policial: “Hay un despliegue enorme, como ustedes lo han visto, de fuerzas del Estado en general, con asignación de lugares de albergues transitorios, etcétera, residencias, etcétera”.

No obstante, se mostró molesto con el dueño del terreno y lo acusó de irresponsable: “Pero nosotros no entendemos por qué el propietario, cuando exigió, cuando insistió con la Corte respecto de este reintegro de su inmueble, por qué no ha cumplido, lo desconocemos, pero de todas maneras lo consideramos una situación bastante inaceptable y bastante irresponsable de su parte”.

“Dentro de sus obligaciones estaba el proceder al retiro de los enseres en caso de que fuera necesario, a la remoción de escombros y asegurar el perímetro con algún tipo de cerco de tal forma de que el mismo no sufra una nueva ocupación”, agregó Riquelme.

Al ser consultado por un posible plazo para que empiecen a operar las maquinarias, el delegado respondió: “No hay un plazo operatorio” y explica que “ya estamos haciendo las conversaciones en este momento con la receptora judicial para levantar un acta, para hacer una entrega y retirarnos. Con eso, además, se da por cumplida la sentencia”.

Asimismo, apeló al propietario para que tenga una mayor responsabilidad: “Nosotros hicimos todas las acciones que correspondían y, por lo tanto, hoy día ya está en manos del propietario. Si es que hay una nueva ocupación o si hay alguna otra situación por el estilo, ya no es resorte de los servicios públicos”.

Por último, recalcó que “el terreno es de propiedad de quien es su dueño, o sea, si él lo tiene abandonado o no abandonado, no podemos pronunciar nosotros al respecto. Es resorte de él, se dieron todas las condiciones, había una hora perentoria definida por la corte y, por lo tanto, nosotros hicimos todo lo que correspondía a nuestro haber y ahora lo que hacemos es entregar, entregar las llaves, hacer un acta de recepción y retirarnos”.