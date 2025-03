Desalojo en toma en Lajarilla: abogado de habitantes acusa que no existen albergues y municipio desmiente sus dichos

El abogado Gustavo Burgos, abogado de habitantes de la toma Lajarilla, acusó que desde la Municipalidad de Viña del Mar y otras autoridades no han entregado información precisa para ayudar a los ocupantes del lugar, además, de no difundir sobre la disposición de albergues que dijeron tener.

Fue mientras se desarrolla el desalojo del campamento ubicado en Reñaca Alto, que el penalista se refirió a la situación planteando que “ellos (autoridades) se han preocupado de informar a la prensa de que han cumplido con todos los protocolos. A la prensa le han informado. Yo me informé de los lugares donde hay disposición albergue a través de Canal 13, creo. O unos periodistas que me lo dijeron desde Santiago. Pero los pobladores no tienen ni idea a dónde concurrir. No saben. Están en absoluto desamparados”.

“Se alude a los problemas de género, se alude a la protección de las niñas, pero materialmente, materialmente no han hecho absolutamente nada. Y eso me parece muy grave y esa responsabilidad de los pobladores, y espero, estoy seguro que va a ser, porque la organización de los pobladores sigue viva, va a ser efectiva esta responsabilidad, que es una responsabilidad que marca un antes y un después respecto al comportamiento de la autoridad respecto a estos hechos”, planteó el abogado.

“Eso es totalmente falso”

Camila Estay, directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Viña del Mar, llegó hasta el lugar, donde se refirió a las declaraciones del abogado aseverando que “es totalmente falso”.

“El municipio realiza un trabajo ordenado y profesional, esta no es nuestra primera emergencia, no es nuestra primera emergencia y nosotros por decreto y también en nuestro rol de municipio tenemos que disponer en nuestras bodegas de toda la implementación para montar una emergencia cuando se venga, sino como podríamos haber montado más de seis albergues para más de dos mil familias el año pasado”, señaló la directora.

“Nosotros estamos mandatados, no es voluntad del municipio y no es rol del municipio hacer desalojo. Acá es el privado quien a través de la Corte nos obliga, nos obliga lamentablemente a tener que realizar y estar hoy día acá”, añadió.

La funcionaria municipal reiteró que “lo que dice el abogado es totalmente falso, están los registros de las reuniones, los actas y la evidencia fotográfica y también física”.

“Por eso es muy importante ser responsable con la información que entregamos. Y con respecto a los albergues, están habilitados, sin embargo, por resguardo de los menores y de las familias que están ahí, y también sabemos que es complejo montar un albergue, porque a veces, no siempre, los vecinos están de acuerdo, entendamos eso, es que estamos reservándonos por el momento la ubicación de esos lugares”, agregó.