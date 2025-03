Desbordes y hechos de violencia en establecimientos educacionales: “Espero que haya responsabilidades penales”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, condenó los hechos de violencia ocurridos en establecimientos educacionales de la comuna, señalando que “espero que haya responsabilidades penales”.

Fue en conversación con Radio Duna donde el alcalde se refirió a los hechos de violencia en los colegios de la capital señalando que “es bien importante que la gente sepa que esta situación de grupos de extrema violencia, estos overoles blancos, no ocurre en ninguna otra parte. Esto no pasa en Talca, esto no pasa en Temuco, no pasa en mi liceo, en El Bosque, no pasa en la Estación Central, pasa solo en cinco establecimientos en Santiago y en un establecimiento en Providencia".

“Por eso también hablamos de grupos muy minoritarios que están enquistados ahí y a los que hay que derrotar”, agregó Desbordes, enfatizando que “voy a querellarme también penalmente en contra de ellos cuando cometen estos actos de violencia con Molotov, y no solamente voy a aplicar la Aura Segura, yo espero que haya responsabilidades penales para ojalá disuadirlo hasta esta altura con todas las herramientas que me da la ley”, agregó Desbordes.

Cabe recordar que recientemente la Municipalidad de Santiago anunció la apertura de un proceso disciplinario y la activación del protocolo establecido en la Ley Aula Segura en contra de un estudiante acusado de agredir a una inspectora del Instituto Nacional.

“Son cinco establecimientos, seis en todo Chile, los que alojan un grupo muy pequeño, muy minoritario de violentistas, de personas que no respetan la democracia, que no tienen ningún respeto por nadie más que no sea su entorno, ellos creen que son dueños y amos absolutos de la verdad y quieren imponerle por la fuerza esa verdad al resto”, apuntó Desbordes.

Según mencionó, “Son personas que no respetan el marco mínimo de un Estado de Derecho y están coordinados y amparados por grupos de apoderados profesionales que llevan años siendo apoderados de distintas personas sin tener ningún parentesco. Están financiados por alguien, alguien financia esto porque cuestan miles, decenas de miles, cientos de miles de pesos lo que gastan en bombas Molotov, sólo el Instituto Nacional y el Liceo Barros Borgoño el año pasado lanzaron casi 600 bombas cada uno”.

El alcalde de la comuna de Santiago, también apuntó a una organización tras estas manifestaciones, señalando que “En varios establecimientos lanzaron panfletos con, derechamente, te vamos a matar, te vamos a asesinar, y otros epítetos más con mi foto, la pistola en la cabeza, etc. A mí eso no me amedrenta para nada. Pero lo que sí demuestra es que hay una coordinación”.

“Aparecen al mismo tiempo, mismas imágenes, en distintos establecimientos detrás de estos grupos, hay una organización”, señaló, enfatizando que “Aquí hay un grupo organizado, muy violento, coordinado, y que a veces probablemente es utilizado por adultos que usan la violencia o que todavía creen que la violencia es un mecanismo legítimo”.