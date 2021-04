Detienen a 14 trabajadores de gimnasio Pacific en Providencia que realizaban labores administrativas con permisos de “guardia de seguridad”

Un total de 14 personas que realizaban labores administrativas en el gimnasio Pacific en la comuna de Providencia, fueron detenidas esta mañana por personal de Carabineros.

La situación se dio luego de que la Municipalidad de Providencia recibiera una denuncia anónima donde se acusaba el ingreso de personas al recinto que mantiene prohibición de funcionar por estar esa comuna en fase 1, es decir, cuarentena. Si bien en un comienzo se indicó que las personas se encontraban realizando actividad física, al ingresar personal policial y de la seremi de Salud, se constató que había 14 trabajadores realizando labores administrativas y financieras.

Así lo indicó la jefa de operaciones de la Dirección de Fiscalización de Providencia, Mirna Campos, quien señaló que “al ver nuestra presencia, las personas se escondieron en las oficinas, fue bastante difícil el proceso porque tuvimos que convencerlas de que salieran para poder entrevistarlas y ver qué pasaba efectivamente”.

En el lugar se pudo verificar, además, que los funcionarios portaban un permiso de seguridad, lo cual no coincide con las tareas que se encontraban realizando.

Hasta el lugar llegó, igualmente, la alcaldesa Evelyn Matthei -que ayer retomó sus funciones tras la postergación de las elecciones- y manifestó que “los trabajadores no son delincuentes, ellos son las víctimas. Los que no son para nada víctimas son los dueños porque les tenían permisos que eran falsos. Se suponía que eran guardias de seguridad pero eran personas que estaban haciendo labores administrativas acá cuando perfectamente las podían hacer desde sus casas y aunque no las puedan hacer en sus casas, no podían venir”.

“Los dueños pasaron la cuota de lo aceptable porque justamente, en una época de pandemia, encontramos exactamente la misma situación”, dijo la alcaldesa apuntando a una clausura anterior que mantuvo el recinto deportivo por mantener a sus trabajadores trabajando.

Las personas fueron detenidas por infracción al artículo 318 del Código Penal y llevadas hasta la 19ª Comisaría de Providencia.