Detienen a cinco personas en operativo antidrogas en Maipú

Cinco personas fueron detenidas por infracción a la Ley de Drogas y Ley de armas en el marco de una investigación llevada a cabo por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI en Maipú.

Según fue dado a conocer por la PDI, la investigación se realizó en coordinación con la Fiscalía Occidente, a raíz de una denuncia anónima de que en la población “Carlos V” de la comuna de Maipú se estaría comercializando droga en diversos domicilios.

De acuerdo a lo detallado por la jefa de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Maipú, Nelly Canales, “Recibimos una denuncia anónima, donde dan cuenta que en cinco domicilios de nuestra comuna se estaría comercializando droga. Con esta denuncia anónima los detectives formalizan al ministerio público, logrando obtener una orden para comenzar las investigaciones al respecto, estableciendo que efectivamente en cinco inmuebles de la población “Carlos V”, sector poniente de Maipú, estaban comercializando droga”.

Droga incautada

En el marco del operativo se incautó una cantidad importante de droga: 599,36 gramos de cocaína base a granel lo que corresponde a 6.000 dosis aprox., avaluadas en $6.000.000; 254,59 gramos de cocaína base dosificada, correspondiente a 786 envoltorios, avaluada en $786.000; y 52,16 gramos de cannabis, correspondiente a 52 dosis, avaluada en $260.000.

Junto con esto, también se logró incautar $397.120 de dinero en efectivo, 4 balanzas digitales, elementos utilizados para la dosificación de la droga, 2 DVR, 7 cámaras de vigilancia, un chaleco balístico y 9 municiones calibre 9mm.

Los diferentes detenidos, a pesar de encontrarse en un radio cercano no tendrían relación entre ellos explican desde la PDI. “A pesar de estar un radio cercano los cinco inmuebles, no obstante no hay relación entre ellos”, apuntó la jefa de la Bicrim Maipú, agregando que “obviamente las personas que denuncian se ven afectados porque en dicho sector existen multicanchas, plazas, las cuales no podían ser ocupadas porque estas personas se apoderan y se posicionan en un territorio para poder comercializar sus drogas”.

De los cinco detenidos, cuatro quedaron en prisión preventiva.