Dirigente mapuche argentino acusó desde la cárcel que los gobiernos de Chile y de su país impidieron su liberación

Un contundente comunicado público emitió desde la cárcel de Temuco el dirigente mapuche argentino Facundo Jones Huala, luego que se le negara la libertad condicional, tras haber sido sentenciado a nueve años de prisión, por tenencia de armas y por ser considerado partícipe en un ataque incendiario en el fundo Pisu Pisué, cercano a Valdivia, en la Región de Los Ríos, en 2013.

En el escrito, que fue difundido por Facebook, el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), acusó a representantes del gobierno trasandino de intervenir en sus audiencias “para forzar al Poder Judicial” chileno e impedir que pudiera acceder al beneficio carcelario, calificando como una “farsa” la independencia de los poderes del Estado de ambas naciones.

En este aspecto, manifestó que “por algo es que, a pesar de cumplir con todos los requisitos, no conseguí la libertad. A los 4 años y medio debería haber salido. Otros presos políticos mapuche, como presos comunes, han tenido muchas menos dificultades para lograr su libertad”.

Expresamente, basó sus críticas a los poderes de ambos países enfatizando que “a mis audiencias concurren constantemente representantes del Gobierno para forzar al poder judicial a que no me suelten, la independencia de poderes es otra farsa tanto en Chile como en Argentina. ¿Qué dudas caben de la prisión política? Y no vengo a llorar, sino a decir las cosas como son”.

Por otra parte, Jones Huala aseveró que no pidió el apoyo de ningún funcionario, refiriéndose a la presencia del embajador argentino en nuestro país, Rafael Bielsa, quien participó en la audiencia de la Comisión de Libertad Condicional, donde se discutió el beneficio carcelario para el líder mapuche.

“La libertad condicional es un trámite automático a causa del tiempo de prisión y la conducta (autodisciplina de weichafe), por lo que no requiere postulación. Asimismo, no fui yo quien solicitó la presencia del embajador argentino ni del gobierno chileno en mis audiencias, a ellos corresponde explicar sus motivos”, se extrae del comunicado.

Eventual salida de Bielsa

En tanto, en una entrevista con el medio trasandino La Nación, el diplomático indicó que si su decisión de acudir a la referida audiencia es causante de su salida del cargo se iría “con dolor”.

Bielsa sostuvo que habría sostenido una conversación con el presidente Alberto Fernández y con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, para “dar explicaciones” sobre su accionar.

“Tengo muchos años en la función pública y jamás tuve ni un sumario administrativo ni una indagatoria. ¿Cómo con esa trayectoria alguien puede pensar que voy a cometer la torpeza que me atribuyen? Lo que digo es absolutamente verdad y vamos a ver quién es el que miente en esta historia (…) Hay normas que me obligaban a hacer lo que hice y cumplí con esas normas. Y en cuanto a la conciencia, me pareció que no correspondía, que no era propio de un jefe dejar que una cónsul se hiciera cargo de esta audiencia y por eso asumí la responsabilidad, dentro de mis facultades”, acotó.

En ese sentido, el embajador argentino en Chile negó que él hubiese solicitado la libertad condicional del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche, aclarando que “nunca pedí la libertad condicional del señor Jones Huala, y lo voy a probar (...) Y si la hubiera pedido, vamos a suponer que la hubiera pedido, evidentemente alguien de la comisión hubiese hecho referencia a la solicitud. Como no la pedí, no hay ninguna injerencia de ninguna naturaleza”.

Comunicado completo

Revisa íntegramente el comunicado que difundió por Facebook la Red de Apoyo Comunidades en Conflicto (MAP), en representación de Facundo Jones Huala: