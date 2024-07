Eduardo Macaya deja la cárcel luego de que Corte de Apelaciones revocara su prisión preventiva

Cargando un par de bolsas en sus manos y un bolso en su espalda, Eduardo Macaya Zentilli, condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual contra menores, abandonó esta tarde la cárcel de Rancagua luego de que la Corte de Apelaciones de esa ciudad revocara la medida de prisión preventiva que pesaba en su contra.

Cabe recordar que el tribunal de alzada revocó este lunes la máxima medida cautelar decretada el pasado viernes por el Tribunal Oral en Lo Penal de San Fernando, la que había sido fundamentada por un posible riesgo de fuga. Así, quedó con arresto domiciliario a la espera de los recursos que presentará su defensa.

Esto, luego de que el 10 de julio pasado, el tribunal dictara veredicto condenatorio en contra del empresario vinícola por dos delitos de abuso sexual de persona menor de 14 años.

En su fallo, la Corte de Apelaciones de Rancagua indicó que “la sola circunstancia de haberse comunicado la sentencia condenatoria, no justifica imponer la prisión preventiva efectiva, por cuanto si bien se eleva la convicción respecto de los presupuestos materiales, ello no hace variar necesariamente la necesidad de cautela, desde que no da cuenta de un incremento en el peligro de fuga”.

Eduardo Macaya sale de la cárcel tras revocación de prisión preventiva. Foto: Aton

Agregó que “los intervinientes no han dado cuenta de algún episodio que pueda calificarse como un incumplimiento de las cautelares impuestas, por lo que las mismas no pueden estimarse como insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado al juicio y a la eventual condena, contexto en el que la prisión preventiva efectiva impuesta por el tribunal a quo resulta infundada, lo que justifica revocar la resolución apelada”.

La sentencia no está ejecutoriada, por tanto, el arresto domiciliario regirá hasta que el implicado y sus abogados agoten todos los recursos judiciales posibles para modificar su condena.

La condena

Eduardo Macaya Zentilli fue acusado por la Fiscalía por abuso sexual contra cuatro menores de edad.

Dos de estos casos pudieron ser comprobados en el juicio, por lo que el pasado 10 de julio, en sentencia unánime, el tribunal de San Fernando determinó que Eduardo Macaya cometió dos de los delitos de abuso sexual cuando una de las víctimas tenía 8 y 9 años y los otros dos ilícitos fueron en contra de una segunda víctima en 2023.

El padre del timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, permaneció tres días en el recinto penal, donde se presentó a cumplir la orden del tribunal –acompañado de su esposa– cerca de las 17.00 horas el pasado viernes 19 de julio.