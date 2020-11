Educación, pensiones, salud y casa propia: el país que sueñan los chilenos

El proceso constituyente que se inició abrió la puerta para que los chilenos imaginen cómo sería su país ideal. ¿Qué derechos se deben garantizar? ¿Y qué falta para alcanzar la anhelada dignidad? Esas son las preguntas que buscó responder la encuesta “Chile Dice 2020”, aplicada por la Universidad Alberto Hurtado, respecto de las expectativas ante la nueva Constitución.

Según el sondeo, hecho a 1.030 personas, el 47,7% considera que el acceso a la salud de calidad, a la educación pública y a pensiones dignas debería liderar el listado de temas de la nueva Constitución, demandas presentes en las protestas del último año.

Los consultados también consideran importante nacionalizar los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el cuidado de la niñez y la adolescencia, la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho al trabajo y la protección del medioambiente.

Pero, por lejos, el principal sueño de los chilenos es el de la casa propia (44,1%), junto al acceso a la educación superior (26,3%), a buenos puestos laborales (21,7%) y buenos salarios (16,9%). ¿Cuáles son las dificultades para eso? No tener dinero (41,9%), ni trabajo (22,8%), ni buenos sueldos (12%).

María Paz Trebilcock, directora del Departamento de Sociología de la UAH y coordinadora de la encuesta, explica que la demanda por una vivienda propia ha aparecido en mediciones anteriores, pero ahora “se constata la visión de la desigualdad que existe en Chile como algo negativo, se pone el énfasis en un Estado que dé garantías a las personas en los accesos universales, y se demanda que esos accesos tienen que ser dignos”.

Vemos que la desigualdad sigue perpetuándose y mientras no logremos buscar nuevas formas de hacernos cargos, van a seguir apareciendo los mismos temas. No hemos hecho un arreglo real a las pensiones, a la salud y a la educación, y no podemos esperar que la gente cambie de foco si las demandas no han estado satisfechas