El recuerdo del bombero que rescató el cuerpo de Piñera: “La señora Magdalanea me dio un abrazo y las gracias”

“En la tenencia de Carabineros de Lagos Ranco la señora Magdalena Piñera me dio un abrazo y las gracias. Desde ese día los vecinos me dicen hola cómo está el hombre más famoso de Lago Ranco, tiran buenas vibras. Cuando voy a alguna parte me paran y me preguntan detalles del rescate”.

El relato de Ricardo González, bombero y buzo que estuvo a cargo de rescatar el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera el 6 de febrero de este año. En entrevista con Las Últimas Noticias, el líder del Grupo Especializado en Rescate Sub Acuático (Gersa) del Cuerpo de Bomberos de local comentó cómo fue el momento en que recibió el llamado de emergencia. En una primera instancia, dice, no tenía noción de que se trataba del rescate de un expresidente: se trataba de la caída de un helicóptero.

“Era un día lluvioso. Recuerdo que estaba en la oficina haciendo unos documentos porque aparte de bombero soy constructor civil. En ese momento, la central de bomberos vinculada al teléfono empieza a despachar los móviles, pensé que seguramente era algo grave. Yo salí corriendo a la compañía sin tener ningún presente previo, solamente nos dijeron que había caído un helicóptero. Yo salí en un carro bomba, pero también salió la camioneta de comandancia, todos tratado de ubicar el lugar exacto”, comentó.

Ese día, el exjefe de Estado acudió junto a su hermana Magdalena, su amigo Ignacio y el hijo de este, Bautista, en un helicóptero a la casa del empresario José Cox, ubicada en Ilihue, Región del Los Ríos. El exmandatario se encontraba de vacaciones en su residencia ubicada en Futrono. El accidente se produjo en el regreso, cuando el helicóptero se estrelló en el lago. Magdalena, Ignacio y Bautista lograron salir y fueron rescatados en una lancha por Cox.

“El carro demoraba un poquito más por los árboles y ramas, costó poder ingresar. A los pocos minutos nos dieron un segundo informe de que el helicóptero no había caído en tierra sino en el lago, por lo que se procedió a despachar el equipo subacuático Gersa de forma urgente. Cuando yo llegué al lugar hablé personalmente con don José Cox”, agregó González. En ese diálogo inicial, Cox le señaló que se trataba del expresidente el que estaba sumergido en el lago. Le pidió no divulgar el hecho. “Las cuerdas y la boya para poder descender nos las suministró el propietario del recinto, fue un trabajo coordinado”, agregó.

Según dijo el propio bombero a días del rescate, Piñera fue encontrado a 28 metros de profundidad, sin el cinturón de seguridad, a un costado de la aeronave sumergida.

“En el momento no lo vi como algo histórico, tenía que hacer mi trabajo de forma limpia. Quizás la gente lo ve como algo histórico, yo lo veo como que bomberos se profesionaliza cada vez más y estamos capacitados para atender distintos tipos de llamados”, finalizó.

El helicóptero Robinson R44 fue recuperado 5 días después del accidente desde las profundidades del lago. En la actualidad se encuentra en Santiago. La fiscalía indaga las causas del siniestro que costó la vida del exjefe de Estado.